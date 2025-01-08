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Giriş Tarihi: 08.01.2025 09:40 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 09:40

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 8 Ocak 2025: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı yardım ne kadar oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal destek programı kapsamında bakıma muhtaç engelli, yaşlı ve hasta bireylerin bakımını üstlenen ailelere yatırılan evde bakım maaşı zammı belli oldu. Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşı, 2025 Ocak ayında %11,54 oranında artış göstererek 10.125,55 TL'ye yükseldi. Bu kapsamda sosyal yardımın ne zaman hesaplara geçeceği hak sahiplerinin gündeminde. Peki; 8 Ocak 2025 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı yardımlar ne kadar oldu? İşte, Evde bakım parası yatan iller listesi...

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 8 Ocak 2025: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı yardım ne kadar oldu?

2025 Ocak zammının ardından memur maaşlarına uygulanan %11,54'lük zam oranı ile evde bakım parası da güncellendi. 10.125,55 TL'ye yükselen sosyal yardımın ne zaman hesaplara geçeceği hak sahiplerinin gündeminde. Peki; evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı yardımlar ne kadar oldu? İşte, 8 Ocak 2025 Evde bakım maaşı yatan iller listesi...

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 8 Ocak 2025: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı yardım ne kadar oldu?

EVDE BAKIM MAAŞI 2025 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

2025 Ocak zammı ile artış evde bakım maaşı 11,54 oranında artış yaşadı.

Ocak zammı sonrası Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 7 bin 609 TL'den 10.125,55 TL'ye ulaştı.

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Evde bakım maaşı yatan iller listesi 8 Ocak 2025: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı yardım ne kadar oldu?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor.

Bu sebeple Ocak ayı ödemelerinin de 15 Ocak Çarşamba günü veya takip eden günlerde zamlı olarak yatması bekleniyor.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 8 Ocak 2025: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı yardım ne kadar oldu?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 8 Ocak 2025: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı yardım ne kadar oldu?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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