Evde bakım maaşı yatan iller listesi 8 Ocak 2025: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı yardım ne kadar oldu?

2025 Ocak zammının ardından memur maaşlarına uygulanan %11,54'lük zam oranı ile evde bakım parası da güncellendi. 10.125,55 TL'ye yükselen sosyal yardımın ne zaman hesaplara geçeceği hak sahiplerinin gündeminde. Peki; evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı yardımlar ne kadar oldu? İşte, 8 Ocak 2025 Evde bakım maaşı yatan iller listesi...