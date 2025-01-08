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Evde bakım maaşı yatan iller listesi 8 Ocak 2025: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı yardım ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
09:40
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 8 Ocak 2025: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı yardım ne kadar oldu?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal destek programı kapsamında bakıma muhtaç engelli, yaşlı ve hasta bireylerin bakımını üstlenen ailelere yatırılan evde bakım maaşı zammı belli oldu. Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşı, 2025 Ocak ayında %11,54 oranında artış göstererek 10.125,55 TL'ye yükseldi. Bu kapsamda sosyal yardımın ne zaman hesaplara geçeceği hak sahiplerinin gündeminde. Peki; 8 Ocak 2025 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı yardımlar ne kadar oldu? İşte, Evde bakım parası yatan iller listesi...