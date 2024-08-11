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Giriş Tarihi: 11.08.2024 22:10 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 22:11

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: Ağustos 2024 evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

Evde bakım maaşı yatan iller araştırılmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15 ile 30'u arasında hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Evde bakım maaşı ağustos ödemelerini bekleyen vatandaşlar ödemelerin hesaplara yatıp yatmadığını araştırıyor. Emekli ve memur maaşına gelen zamdan sonra birçok kalemde olan düzenleme evde bakım maaşına yansıdı. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak, zamlı mı yatacak, ayın kaçında yatacak? İşte evde bakım maaşı yattan iller listesi

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: Ağustos 2024 evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

Ağustos ayına gelinmesiyle birlikte evde bakım maaşı yatan iller sorgulanmaya başladı. Her ayın 15 ile 30'u arasında hesaplara yatırılan ödemeler hak sahipleri tarafından bekleniyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: Ağustos 2024 evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

AĞUSTOS 2024 EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım aylığı her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Ağustos ayı ödemelerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde yer vereceğiz

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Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: Ağustos 2024 evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: Ağustos 2024 evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: Ağustos 2024 evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

e-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur

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