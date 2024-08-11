Giriş Tarihi: 11.08.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024
22:11
Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: Ağustos 2024 evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?
Evde bakım maaşı yatan iller araştırılmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15 ile 30'u arasında hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Evde bakım maaşı ağustos ödemelerini bekleyen vatandaşlar ödemelerin hesaplara yatıp yatmadığını araştırıyor. Emekli ve memur maaşına gelen zamdan sonra birçok kalemde olan düzenleme evde bakım maaşına yansıdı. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak, zamlı mı yatacak, ayın kaçında yatacak? İşte evde bakım maaşı yattan iller listesi