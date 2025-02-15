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Haberler Yaşam EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI: Şubat ayı evde bakım ödemeleri yattı mı, zamlı maaşlar ne kadar?
Giriş Tarihi: 15.02.2025 17:42 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 17:42

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI: Şubat ayı evde bakım ödemeleri yattı mı, zamlı maaşlar ne kadar?

Şubat ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşı ödeme tarihleri merak konusu oldu. Zamlı olarak hesaplara yatırılması beklenen evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödenmektedir. Bu destek, bakıma muhtaç olan ve günlük yaşamını tek başına sürdüremeyen engelli bireylere yönelik sağlanmaktadır. Peki, 2025 Şubat ayı evde bakım maaşları ne zaman hesaplara yatacak? İşte, il il evde bakım maaşı ödeme durumu ve güncel detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI: Şubat ayı evde bakım ödemeleri yattı mı, zamlı maaşlar ne kadar?

Evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin güncel gelişmeler merakla takip ediliyor. Memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanan evde bakım desteği, şubat ayında artışlı olarak hak sahiplerine ulaştırılacak. Ödemelerin hesaplara geçip geçmediği ise e-Devlet ve SMS yoluyla sorgulanabiliyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar arttı, ödemeler hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI: Şubat ayı evde bakım ödemeleri yattı mı, zamlı maaşlar ne kadar?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI ŞUBAT 2025?

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı'nın Bakanlık tarafından sağlanan en önemli aile odaklı bakım hizmetlerinden biri olduğunu vurguladı.

Toplumun her bireyine ulaşabilmek amacıyla geliştirdikleri bütüncül ve adil sosyal hizmet modellerine dikkat çeken Göktaş, "Hiçbir bireyi geride bırakmayan bir toplum anlayışıyla 2024 yılında toplamda 54,7 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi gerçekleştirdik." şeklinde açıklamada bulundu.

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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI: Şubat ayı evde bakım ödemeleri yattı mı, zamlı maaşlar ne kadar?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı 10.125,55 TL olarak güncellendi.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI: Şubat ayı evde bakım ödemeleri yattı mı, zamlı maaşlar ne kadar?

EVDE BAKIM MAAŞI SMS İLE NASIL SORGULANIR?
Evde bakım maaşı alan kişiler, Ziraat Katılım Bankası üzerinden bakiye sorgulaması yapabilir. Bunu yapmak için, cep telefonlarının mesaj kısmına "BAKIYE" yazarak 4747'ye SMS gönderebilirler. Bu işlem için operatör tarafından bir SMS ücreti alınacaktır.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI: Şubat ayı evde bakım ödemeleri yattı mı, zamlı maaşlar ne kadar?

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

E-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" bölümü aracılığıyla, evde bakım maaşı sorgulama işlemi yapılabilmektedir. Sisteme kayıtlı vatandaşlar, e-Devlet şifreleri ve T.C. kimlik numaralarıyla bu hizmete erişebilirler. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama alanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfası altında yer almaktadır.

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