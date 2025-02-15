EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI: Şubat ayı evde bakım ödemeleri yattı mı, zamlı maaşlar ne kadar?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI ŞUBAT 2025?

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı'nın Bakanlık tarafından sağlanan en önemli aile odaklı bakım hizmetlerinden biri olduğunu vurguladı.

Toplumun her bireyine ulaşabilmek amacıyla geliştirdikleri bütüncül ve adil sosyal hizmet modellerine dikkat çeken Göktaş, "Hiçbir bireyi geride bırakmayan bir toplum anlayışıyla 2024 yılında toplamda 54,7 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi gerçekleştirdik." şeklinde açıklamada bulundu.