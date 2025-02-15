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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI: Şubat ayı evde bakım ödemeleri yattı mı, zamlı maaşlar ne kadar?
Giriş Tarihi: 15.02.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
17:42
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI: Şubat ayı evde bakım ödemeleri yattı mı, zamlı maaşlar ne kadar?
Şubat ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşı ödeme tarihleri merak konusu oldu. Zamlı olarak hesaplara yatırılması beklenen evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödenmektedir. Bu destek, bakıma muhtaç olan ve günlük yaşamını tek başına sürdüremeyen engelli bireylere yönelik sağlanmaktadır. Peki, 2025 Şubat ayı evde bakım maaşları ne zaman hesaplara yatacak? İşte, il il evde bakım maaşı ödeme durumu ve güncel detaylar…