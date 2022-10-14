Haberler Yaşam Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: Ekim ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

Giriş Tarihi: 14.10.2022 07:09 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 07:09

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: Ekim ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

Evde bakım maaşı sorgulamaları, 14 Ekim 2022 Cuma günü de araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlar ile onların ailelerine destek sağlamak amacıyla her ay ödenen evde bakım parası e-Devlet üzerinden ya da SMS ile öğrenilebiliyor. Ekim ayının ortalarına gelinmesi ile birlikte "Evde bakım maaşı yattı mı? Ekim ayı evde bakım maaşı ne zaman ödenecek, ayın kaçında?" sorularına da yanıt aranıyor. İşte evde bakım parası hakkında güncel bilgiler.