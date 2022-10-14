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Haberler Yaşam Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: Ekim ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ödenecek, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 14.10.2022 07:09 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 07:09

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: Ekim ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

Evde bakım maaşı sorgulamaları, 14 Ekim 2022 Cuma günü de araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlar ile onların ailelerine destek sağlamak amacıyla her ay ödenen evde bakım parası e-Devlet üzerinden ya da SMS ile öğrenilebiliyor. Ekim ayının ortalarına gelinmesi ile birlikte "Evde bakım maaşı yattı mı? Ekim ayı evde bakım maaşı ne zaman ödenecek, ayın kaçında?" sorularına da yanıt aranıyor. İşte evde bakım parası hakkında güncel bilgiler.

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: Ekim ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

14 Ekim 2022 Evde bakım parası yatıp yatmadığını öğrenmek isteyenler "Evde bakım maaşı yattı mı? Ekim ayı evde bakım maaşı ne zaman ödenecek, ayın kaçında?" sorularına yanıt aramaya başladı. Evde bakım parası yatan iller her ay güncellenirken 15'i ile 31'i arasında hesaplara yattığı bilinmektedir. İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve diğer bilgiler.

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: Ekim ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor.

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Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: Ekim ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: Ekim ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: Ekim ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

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