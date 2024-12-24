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Haberler Yaşam EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2025 zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 10:26

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2025 zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

2025 yılına adım atarken, evde bakım maaşı zammı son dakika gelişmeleri ile gündemde. Ağır engelli bireylerin bakımını üstlenen hak sahiplerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bu destek, memur maaşlarına yapılacak zam oranıyla birlikte artacak. Yeni düzenleme, hem evde bakım maaşı alan vatandaşları hem de sosyal yardım ödemelerinden faydalananları yakından ilgilendiriyor. Peki, 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, zamlı engelli maaşı ne zaman yatacak? İşte, detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2025 zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

2025 yılı memur maaş zammı, birçok vatandaşın gelirine doğrudan etki edecek. Özellikle dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan sosyal yardımlar da bu artıştan payını alacak. Evde bakım maaşı, engelli aylığı ve diğer sosyal destek ödemelerinde beklenen zam oranları, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki; Ocak 2025 zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak, ne zaman yatacak? İşte, evde bakım maaşı parası son dakika gelişemeleri ve tüm detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2025 zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

SON DAKİKA | SOSYAL DESTEKLERE ZAM!

. Emekliler için 6 aylık enflasyon oranları beklenirken, asgari ücretliler yıl sonu enflasyonunu bekliyor.

Memurlar ise toplu sözleşme zammı ile birlikte alacakları fark için 6 aylık enflasyon rakamını bekliyor. Bu kesimlerin dışında memurlara yapılacak zam oranını merak eden bir kesim de sosyal yardım alanlar.

65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası gibi birçok sosyal ödenekler de memurlara yapılacak zam oranı kadar artacak.

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EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2025 zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

ENGELLİ MAAŞI, EVDE BAKIM MAAŞI VE YAŞLI AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?

Toplu sözleşme zammıyla birlikte Ocak ayı artışı memurlar ve memur emeklileri için yüzde 11.25 oranına ulaşıyor. Refah payı ya da eşitleme olmadan Merkez'in tahminine göre memurlar için Ocak artış oranı yüzde 11.25 çıkıyor.

Bu oran tüm sosyal desteklere uygulanacağı senaryo şu şekilde;

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2025 zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

65 YAŞ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?

Merkez'in tahminine göre refah payı ve eşitleme olmadan hesaplanan yüzde 11.25 oranındaki memur Ocak artışı tüm sosyal destekleri de yükseltecek.

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşların aldığı 4. 181 lira aylık ödeme yüzde 11.25 artış ile 4.652 liraya çıkacak.

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2025 zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Hasta yada engelli yakınına bakanlara ödenen 9.077 lira aylık ödeme de bu oran ile 10.100 liraya yükselecek.

Yüzde 40-69 engeli olanlara ve engelli yakınlarına ödenen aylık 3.338 liradan 3.713 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 5.007 liradan 5. 570 liraya yükselecek.

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