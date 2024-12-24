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EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2025 zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
10:26
EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2025 zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?
2025 yılına adım atarken, evde bakım maaşı zammı son dakika gelişmeleri ile gündemde. Ağır engelli bireylerin bakımını üstlenen hak sahiplerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bu destek, memur maaşlarına yapılacak zam oranıyla birlikte artacak. Yeni düzenleme, hem evde bakım maaşı alan vatandaşları hem de sosyal yardım ödemelerinden faydalananları yakından ilgilendiriyor. Peki, 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, zamlı engelli maaşı ne zaman yatacak? İşte, detaylar…