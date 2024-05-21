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Haberler Yaşam Evlilik kredisi ödemeleri bugün! Bakan Göktaş açıkladı: 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler, ödemeler yattı mı?
Giriş Tarihi: 21.05.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 12:49

Evlilik kredisi ödemeleri bugün! Bakan Göktaş açıkladı: 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler, ödemeler yattı mı?

Evlilik kredisi ödemeleri başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından aktarılana göre başvuruda bulunan çiftlerin ödemeleri 21 Mayıs itibarıyla başlıyor. 150 bin TL faizsiz kredi şartları ve ödeme takvimi gündemdeki yerini aldı. Pilot bölge olan deprem bölgesinde başlayan başvuruların ardından ödeme planı sorgulanıyor. Peki; Evlilik kredisi ödemeleri yattı mı, hangi illere ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

Evlilik kredisi ödemeleri bugün! Bakan Göktaş açıkladı: 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler, ödemeler yattı mı?

Evlilik kredisi ödemeleri ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep gibi illerde başvuruda bulunan adaylar ödemelerini alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen ödeme tarihleri gündemde. Peki; 150 bin faizsiz evlilik kredisi şartları neler, ödeme planı nasıl?

Evlilik kredisi ödemeleri bugün! Bakan Göktaş açıkladı: 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler, ödemeler yattı mı?

EVLİLİK KREDİSİ ÖDEMELERİ BUGÜN BAŞLIYOR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması geldi. Fona 9 bin 38 çiftin başvurduğunu bildiren Göktaş, 150 bin TL'lik kredi desteği ödemelerinin bugün başlayacağını duyurdu:

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Evlilik kredisi ödemeleri bugün! Bakan Göktaş açıkladı: 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler, ödemeler yattı mı?

"Projenin pilot uygulamasına Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'dan başladık. Proje kapsamında başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağlıyoruz.

Fondan yararlanmak isteyen gençlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanması, bununla birlikte evlilik sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor.

Evlilik kredisi ödemeleri bugün! Bakan Göktaş açıkladı: 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler, ödemeler yattı mı?

Başvurularını yapan çiftlerden şimdiye kadar başvuruları onaylanan 2 bin 283 çifte evlilik ve danışmanlık hizmeti vermeye başladık. Eğitim programlarına katılıp resmi nikahı 15-30 Nisan tarihlerinde gerçekleşen çiftlerimize yönelik ödemeler bugün itibarıyla başlıyor. İlk etapta başvurusu onaylanan ve evlilik öncesi eğitim programına katılan 450 çifte toplam 67,5 milyon lira destek vereceğiz"

Evlilik kredisi ödemeleri bugün! Bakan Göktaş açıkladı: 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler, ödemeler yattı mı?

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, KİMLERİ KAPSIYOR?

Mahinur Özdemir Göktaş "Deprem bölgesindeki gençler bu krediden öncelikli olarak faydalanacak. İlerleyen süreçte program Türkiye genelindeki tüm gençleri kapsayacak." dedi.

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