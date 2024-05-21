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Evlilik kredisi ödemeleri bugün! Bakan Göktaş açıkladı: 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler, ödemeler yattı mı?
Giriş Tarihi: 21.05.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
12:49
Evlilik kredisi ödemeleri bugün! Bakan Göktaş açıkladı: 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler, ödemeler yattı mı?
Evlilik kredisi ödemeleri başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından aktarılana göre başvuruda bulunan çiftlerin ödemeleri 21 Mayıs itibarıyla başlıyor. 150 bin TL faizsiz kredi şartları ve ödeme takvimi gündemdeki yerini aldı. Pilot bölge olan deprem bölgesinde başlayan başvuruların ardından ödeme planı sorgulanıyor. Peki; Evlilik kredisi ödemeleri yattı mı, hangi illere ne zaman yatacak? İşte, detaylar...