Evlilik kredisi ödemeleri bugün! Bakan Göktaş açıkladı: 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler, ödemeler yattı mı?

Evlilik kredisi ödemeleri ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep gibi illerde başvuruda bulunan adaylar ödemelerini alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen ödeme tarihleri gündemde. Peki; 150 bin faizsiz evlilik kredisi şartları neler, ödeme planı nasıl?