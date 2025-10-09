Evlilik Tebrik Mesajları - Yeni Evlenen Çiftlere Uzun, Kısa Evlilik Tebrik Sözleri

Evlilik, iki kalbin birbirine verdiği en güzel sözlerin başlangıcıdır. Sevgiyle yoğrulmuş bu yolculukta her gününüz, bir öncekinden daha güzel olsun. Birlikte nice mutlu yıllara!

Hayatınızın bu yeni bölümünde birbirinize gösterdiğiniz sevgi, sabır ve anlayış hiç eksik olmasın. Her sabah sevgiyle uyanacağınız, her gece huzurla uyuyacağınız bir hayat dilerim.