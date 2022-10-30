Tebrik Mesajları - Akrabaya, Arkadaşa, Yeni İş, Mezuniyet, Doğum, Evlilik İçin Samimi ve Kurumsal Tebrik Mesajı

Terfi ve Yeni İş Tebrik Mesajı

Yeni bir işe başlayan veya kendi işinde terfi alan sevdiklerinize, onların yanında olduğunuzu göstermek için tebrik mesajları göndermek istersiniz. Onların sevincine ortak olmak amacıyla nezaketen dile getirebileceğiniz terfi ve yeni iş tebrik mesajı şu şekilde karşımıza çıkacaktır;

En başarılı eleman olma yolunda bir adım daha ilerlemişsin! Tebrik ediyor ve bu terfinin seni hak ettiğin yerlere getirmesini diliyorum!

Bu işinde de bolca başarı, mutlu bir ofis, kafadar çalışma arkadaşları ve bolca prim alacağını umuyorum.

Çalışkanlığınla her zaman bizi kendine hayran bıraktın. Emeklerinin karşılığını aldığını görmek paha biçilemez. Yeni işinde başarı ve şans seninle olsun.

Her yeni günde işe gülümseyerek gideceğin, çalışırken mutluluk dağıtacağın bir çalışma yaşamı diliyorum. Yeni işin sana güzellikler ve bol kazanç getirsin.

Yeni işinde de öncekilerde olduğu gibi senin yanındayım ve sana inanıyorum güzel kardeşim. Umarım aradığın her şeyi bulduğun, başarılı ve bol kazançlı bir çalışma yaşamı geçirirsin.