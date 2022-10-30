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Haberler Fotohaber Tebrik Mesajları - Akrabaya, Arkadaşa, Yeni İş, Mezuniyet, Doğum, Evlilik İçin Samimi ve Kurumsal Tebrik Mesajı
Giriş Tarihi: 30.10.2022 15:55 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022 15:56

Tebrik Mesajları - Akrabaya, Arkadaşa, Yeni İş, Mezuniyet, Doğum, Evlilik İçin Samimi ve Kurumsal Tebrik Mesajı

Tebrik mesajları, insanların sevdikleriyle beraber yeni bir durumu kutlamak için çok sık tercih ettiği mesajlardır. Bu tür tebrik mesajları çeşitlilik göstermiştir. Terfi ve yeni iş, evlilik, bebek ve mezuniyet tebrik mesajları gibi çeşitli mesajlar vardır. Bu tür kutlama mesajları, karşı tarafın sevincine ortak duygular beslediğini göstermek açısından önemlidir. Tebrik etme mesajları ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte detaylar...

Tebrik Mesajları - Akrabaya, Arkadaşa, Yeni İş, Mezuniyet, Doğum, Evlilik İçin Samimi ve Kurumsal Tebrik Mesajı

Tebrik mesajları, bir kişinin sevincine ortak olmak amacıyla kutlanabilen mesajlardır. Sevdiklerimizin en mutlu anlarında, onların yanında olduğumuzu göstermek adına nezaketten tebrik etme mesajları göndeririz. Bu tür kutlama mesajları ile, sevdiklerinizle ortak duygular beslediğinizi gösterebilirsiniz. Tebrik mesajları pek çok konuyla ilişkili olabilir. Akrabaya arkadaşa veya yakın bir dostunuza terfi ve yeni iş, evlilik, bebek ve mezuniyet için tebrik mesajları gönderebilirsiniz. Resimli tebrik mesajları ise bu yazımızda yer almıştır. İşte detaylar.

Tebrik Mesajları - Akrabaya, Arkadaşa, Yeni İş, Mezuniyet, Doğum, Evlilik İçin Samimi ve Kurumsal Tebrik Mesajı

Terfi ve Yeni İş Tebrik Mesajı

Yeni bir işe başlayan veya kendi işinde terfi alan sevdiklerinize, onların yanında olduğunuzu göstermek için tebrik mesajları göndermek istersiniz. Onların sevincine ortak olmak amacıyla nezaketen dile getirebileceğiniz terfi ve yeni iş tebrik mesajı şu şekilde karşımıza çıkacaktır;

En başarılı eleman olma yolunda bir adım daha ilerlemişsin! Tebrik ediyor ve bu terfinin seni hak ettiğin yerlere getirmesini diliyorum!

Bu işinde de bolca başarı, mutlu bir ofis, kafadar çalışma arkadaşları ve bolca prim alacağını umuyorum.

Çalışkanlığınla her zaman bizi kendine hayran bıraktın. Emeklerinin karşılığını aldığını görmek paha biçilemez. Yeni işinde başarı ve şans seninle olsun.

Her yeni günde işe gülümseyerek gideceğin, çalışırken mutluluk dağıtacağın bir çalışma yaşamı diliyorum. Yeni işin sana güzellikler ve bol kazanç getirsin.

Yeni işinde de öncekilerde olduğu gibi senin yanındayım ve sana inanıyorum güzel kardeşim. Umarım aradığın her şeyi bulduğun, başarılı ve bol kazançlı bir çalışma yaşamı geçirirsin.

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Tebrik Mesajları - Akrabaya, Arkadaşa, Yeni İş, Mezuniyet, Doğum, Evlilik İçin Samimi ve Kurumsal Tebrik Mesajı

Evlilik Tebrik Mesajı

Evlilik tebrik mesajları, sevdiklerinizin en mutlu gününde yanında olamasanız bile, tüm kalbinizle yanında olduğunu hissettirdiğiniz mesajlardır. Onlar için en güzel dileklerinizi sunabileceğiniz bu mesajlar, karşı tarafın da hoşuna gidecektir. Evlilik tebrik mesajları şu şekilde karşımıza çıkacaktır;

Yaşantınızı birleştirmek yolunda attığınız bu ilk adımda belki yanınızda yokum ama bilin ki tüm kalbimle sizinleyim.

Tüm yaşantınız boyunca birlikte en güzel günleri, en neşeli anları ve sevginin doruklarını yaşayın! Birleşen elleriniz ve kalpleriniz birbirinden hiç ayrılmasın. Mutluluklar!

Paylaştıkça çoğalan tek şey sevgidir, evlilik gibi bir noktayla ebedileştirdiğiniz sevginizin hep çoğalmasını dileriz... Yaşantınızın her günü bugünkü gibi sevgi dolu, mutlu ve heyecan dolu geçsin. Birbirinize hep bağlı kalın!

Kıymetli dostum, sen benim için nasıl değerliysen, seni mutlu eden de öyle değerlidir. En güzel günleri birlikte yaşayacağınız, en güzel çiçekleri el ele koklayacağınız, en renkli bahçelerde birlikte yürüyeceğiniz bir ömür diliyorum. Mutluluklar dostum…

Sonsuza kadar nefesin olacak kişiyle ömür boyu yürüyeceğin bu yolda mutluluklar diliyorum. Umarım girdiğin bu yolda ömür boyu çiçek bahçelerindeymişçesine huzurla yürürsün.

Her adımında senin ritmine ayak uyduracak, her saniyende seninle aynı nefesi soluyacak, her kararında hakkını verip arkanda duracak bir evlilik diliyorum. Mutluluğun daim olsun canım arkadaşım.

Tebrik Mesajları - Akrabaya, Arkadaşa, Yeni İş, Mezuniyet, Doğum, Evlilik İçin Samimi ve Kurumsal Tebrik Mesajı

Bebek Tebrik Mesajları

Yeni doğan bebek için tebrik mesajları son derece değerlidir. Kişinin uzun sancılı dönem sonunda bebek sahibi olması en özel duygulardan birisidir. Bu özel durumu kutlamak için yanınızda olmasanız bile bunu en güzel mesajlarla ifade edebilirsiniz. Bebek için tebrik mesajlarına şu şekilde değindik;

Gözlerini dünyaya açan bu bebeği, sıcacık sevginizle sarmanız dileğimle. Tebrik ediyorum.

Bebeğimize hoş geldin diyor, sağlık ve mutluluklar diliyoruz.

Hoş geldin güzel bebek, iyilikler getirdin dünyamıza…

Seni ne zamandır bekliyorduk. Aramıza hoş geldin miniğim.

Tebrik Mesajları - Akrabaya, Arkadaşa, Yeni İş, Mezuniyet, Doğum, Evlilik İçin Samimi ve Kurumsal Tebrik Mesajı

Mezuniyet Tebrik Mesajları

Mezuniyet gününde sevdiğimizin yanında olmasak bile, bunu kutlamak için tebrik mesajları ile en samimi duygularımızı karşı tarafa aktarmak isteriz. Bu nedenle çoğu kişi mezuniyet tebrik mesajları ile karşı tarafın mutluluğuna ortak olduğunu hissettirmeye çalışır. En güzel mezuniyet tebrik mesajları şu şekildedir;

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