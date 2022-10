Tebrik Mesajları - Akrabaya, Arkadaşa, Yeni İş, Mezuniyet, Doğum, Evlilik İçin Samimi ve Kurumsal Tebrik Mesajı

Evlilik Tebrik Mesajı

Evlilik tebrik mesajları, sevdiklerinizin en mutlu gününde yanında olamasanız bile, tüm kalbinizle yanında olduğunu hissettirdiğiniz mesajlardır. Onlar için en güzel dileklerinizi sunabileceğiniz bu mesajlar, karşı tarafın da hoşuna gidecektir. Evlilik tebrik mesajları şu şekilde karşımıza çıkacaktır;

Yaşantınızı birleştirmek yolunda attığınız bu ilk adımda belki yanınızda yokum ama bilin ki tüm kalbimle sizinleyim.

Tüm yaşantınız boyunca birlikte en güzel günleri, en neşeli anları ve sevginin doruklarını yaşayın! Birleşen elleriniz ve kalpleriniz birbirinden hiç ayrılmasın. Mutluluklar!

Paylaştıkça çoğalan tek şey sevgidir, evlilik gibi bir noktayla ebedileştirdiğiniz sevginizin hep çoğalmasını dileriz... Yaşantınızın her günü bugünkü gibi sevgi dolu, mutlu ve heyecan dolu geçsin. Birbirinize hep bağlı kalın!

Kıymetli dostum, sen benim için nasıl değerliysen, seni mutlu eden de öyle değerlidir. En güzel günleri birlikte yaşayacağınız, en güzel çiçekleri el ele koklayacağınız, en renkli bahçelerde birlikte yürüyeceğiniz bir ömür diliyorum. Mutluluklar dostum…

Sonsuza kadar nefesin olacak kişiyle ömür boyu yürüyeceğin bu yolda mutluluklar diliyorum. Umarım girdiğin bu yolda ömür boyu çiçek bahçelerindeymişçesine huzurla yürürsün.

Her adımında senin ritmine ayak uyduracak, her saniyende seninle aynı nefesi soluyacak, her kararında hakkını verip arkanda duracak bir evlilik diliyorum. Mutluluğun daim olsun canım arkadaşım.