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Haberler Yaşam EXXEN canlı maç izle: Şampiyonlar Ligi maçları EXXEN canlı yayın izle ekranında! (Milan-Chelsea, Dortmund-Sevilla, PSG-Benfica…)
Giriş Tarihi: 11.10.2022 14:40 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 14:42

EXXEN canlı maç izle: Şampiyonlar Ligi maçları EXXEN canlı yayın izle ekranında! (Milan-Chelsea, Dortmund-Sevilla, PSG-Benfica…)

Exxen canlı maç izle araması gündemdeki yerini aldı. Bugün yayınlanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçları arasında Milan-Chelsea, Dortmund-Sevilla, PSG-Benfica, Kopenhag - Manchester City, Shakhtar D. - Real Madrid gibi karşılaşmalar bulunuyor. Exxen canlı izle ekranı başında olacak futbolseverler devler ligi karşılaşmalarını takip ediyor. Şampiyonlar Ligi 4. Hafta maçları Exxen Spor canlı izle ile yayında! Ayrıca Avrupa Ligi maçları da bu platform üzerinden takip edilebiliyor. İşte, abonelik ücretleri ve paketleri hakkında tüm merak edilenler…

EXXEN canlı maç izle: Şampiyonlar Ligi maçları EXXEN canlı yayın izle ekranında! Milan-Chelsea, Dortmund-Sevilla, PSG-Benfica…

Exxen canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Bugünün maç programında Milan-Chelsea, Dortmund-Sevilla, PSG-Benfica, Kopenhag - Manchester City, Shakhtar D. - Real Madrid maçı yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları canlı yayın kanalı Exxen Spor olarak belirlendi. Exxen canlı maç izle araştırmaları hız kazandı. İşte, EXXEN canlı yayın

EXXEN canlı maç izle: Şampiyonlar Ligi maçları EXXEN canlı yayın izle ekranında! Milan-Chelsea, Dortmund-Sevilla, PSG-Benfica…

EXXEN CANLI MAÇ İZLE!

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

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EXXEN canlı maç izle: Şampiyonlar Ligi maçları EXXEN canlı yayın izle ekranında! Milan-Chelsea, Dortmund-Sevilla, PSG-Benfica…

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen üyelik ücretleri yıllık ya da aylık olarak belirlenir. Bu ücretler belirlenirken aynı zamanda reklamlı ya da reklamsız olarak da bir ayrıma tabidir. Üyelik ücretlerinden kendinize en uygun olanını seçerek üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Reklamlı olan üyelik paketinin ücreti 29,90 TL'dir. Reklamsız olarak belirtilen üyeliklerde ise aylık olarak 39,90 TL ödemek gerekiyor. Reklamlı yıllık üyelik 24,92 TLx12, reklamsız yıllık üyelik ise 33,25 TLx12 olarak belirlenmiştir.

EXXEN canlı maç izle: Şampiyonlar Ligi maçları EXXEN canlı yayın izle ekranında! Milan-Chelsea, Dortmund-Sevilla, PSG-Benfica…

EXXEN SPOR ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarını kapsayacak olan spor paketi bulunmaktadır. Spor paketleri de farklı şekillerde ücretlendirilmektedir.

Exxenspor aylık fiyat reklamlı olarak 69,80 TL, reklamsız olarak aylık fiyat ise 79,80 TL olarak belirlenmiştir. Sezonluk paketler ise aylık 54,80 TL, yıllık 64,80'dir.

EXXEN canlı maç izle: Şampiyonlar Ligi maçları EXXEN canlı yayın izle ekranında! Milan-Chelsea, Dortmund-Sevilla, PSG-Benfica…

Exxen Ücreti Ödeme:

Exxen platformuna üye olduktan sonra ücret ödemesi yapılması gerekiyor. Bunun için de şu işlemleri gerçekleştirmelisiniz:

Üyelik işlemlerinizi internet üzerinden ya da SMS ile yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden başvururken Exxen resmi adresine girmeniz gerekiyor.

Buradan Adınızı ve Soyadınızı yazmalısınız.

E posta bölümünü doldurmalısınız.

Üye ol kısmına tıklayın ve şifre oluşturun.

Abonelik seçeneğinde de paket seçin.

Ödeme seçenekleri arasından üyelik süresini seçin. Aylık ya da yıllık seçilebilir.

Bu işlemlerden sonra kart bilgilerini girerek ücret ödeme işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

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