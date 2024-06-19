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Haberler Yaşam Eylem Tok ile oğlu Timur için hesap vakti! Aci ailesi ilk kez konuştu: Pes etmeyeceğiz!
Giriş Tarihi: 19.06.2024 16:44 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 16:44

Eylem Tok ile oğlu Timur için hesap vakti! Aci ailesi ilk kez konuştu: Pes etmeyeceğiz!

İstanbul'da Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur, ehliyetsiz kullandığı araçla kaza yapıp Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Cani annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan 16 yaşındaki katil Timur, geçtiğimiz cuma günü ABD Boston'da yakalandı. Tutuklanan ikili, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Acılı Aci ailesi ise "Bu daha başlangıç" diyerek pes etmeyeceklerini açıkladı.

İHA
Eylem Tok ile oğlu Timur için hesap vakti! Aci ailesi ilk kez konuştu: Pes etmeyeceğiz!

İstanbul'da Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur 1 Mart gecesi arkadaşları ile birlikte dışarı çıktı. Ailesine ait lüks aracı ehliyetsiz bir şekilde kullanan Timur Cihantimur, ATV'lerini yol kenarına çeken kişilere çarpıp Oğuz Murat Aci'nin (29) ölümüne yol açtı. Katil Timur Cihantimur, kazanın ardından annesi Eylem Tok tarafından Mısır'a oradan da ABD'ye kaçırılmıştı.

Eylem Tok ile oğlu Timur için hesap vakti! Aci ailesi ilk kez konuştu: Pes etmeyeceğiz!

Olayın üzerinden yaklaşık 3,5 ay geçerken kırmızı bülten de çıkartılan anne ve oğul ABD'de yakalandı. Dün ABD'de hakim karşısına çıkan anne ve oğlu hakkında ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek duruşmaları 20 Hazirana ertelenmişti. Duruşma sonrası vefat eden Oğuz Murat Aci'nin annesi Pervin Aci ve babası Özer Aci ilk kez konuştu.

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Eylem Tok ile oğlu Timur için hesap vakti! Aci ailesi ilk kez konuştu: Pes etmeyeceğiz!

"EYLEM TOK ÇOK UYANIK!"

Murat Aci'nin acılı annesi Pervin Aci, Eylem Tok'un oğlu Timur'u ABD'de okula verdiğini söyleyerek "Çocuğunu okula veriyor, oraya yerleşmeye kalkıyor. Nasıl olsa ben burada 21- 22 yaşına kadar idare ederim. O çocuk Boston'da niye okula yazılsın? Çocuk nasıl olsa ABD vatandaşı, Eylem Tok çok uyanık. O çocuk derse girdiği zaman aklı nerede olur? Benim oğlumda olur" dedi.

Eylem Tok ile oğlu Timur için hesap vakti! Aci ailesi ilk kez konuştu: Pes etmeyeceğiz!

"AMERİKA'DA TÜRKLER SAATLERCE YOL GİTTİLER"

Bayramda oğlunun elini öpemediğini belirten anne Pervin Aci, "Bayramda sevinemedim, hep üzüldüm, hep ağlamakla geçti ama benim elimi tüm Türkiye, bayramımı tüm dünya kutladı, bundan çok memnun oldum. Herkese çok teşekkür ederim. Önce Adalet Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza, adı geçen tüm Bakanlara sonsuz teşekkür ederim. Dün çok iyi anladım ki, Amerika'da da Türkler benim için orada bulundular, saatlerce yol gittiler, hepsine teşekkür ediyorum. Eylem Tok, sağına soluna bakmış avukatından başka kimsesi yok. O şimdiden üzülsün, tüm Türkiye benimle" şeklinde konuştu.

Eylem Tok ile oğlu Timur için hesap vakti! Aci ailesi ilk kez konuştu: Pes etmeyeceğiz!

"HEPSİNİ AMERİKAN ADALETİNE ANLATACAĞIZ"

Acılı baba Özer Aci, Eylem Tok'un avukatıyla anlaşmazlık yaşadığını ancak ABD'nin sistemine göre avukat değiştirme hakkının olmadığını belirterek "Avukatını değiştirebilir, fark etmez. Sonuçta suçlu suçludur. Onun vahşice telefonları gasp ettiğini, ambulansı aramadığını, yaralılara yardım etmediğini, bu nedenden dolayı oğlumun öldüğünü herkes ve kamuoyu biliyor. Sonunda biz bunu da Amerikan adaletine de bir şekilde anlatacağız. Onlar da anlayacaktır, nerede hata yaptığı, neden yargılandığı ortaya çıkacaktır. Daha sonra büyük ihtimalle iade edileceklerdir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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