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Eylem Tok ile oğlu Timur için hesap vakti! Aci ailesi ilk kez konuştu: Pes etmeyeceğiz!
Giriş Tarihi: 19.06.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
16:44
Eylem Tok ile oğlu Timur için hesap vakti! Aci ailesi ilk kez konuştu: Pes etmeyeceğiz!
İstanbul'da Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur, ehliyetsiz kullandığı araçla kaza yapıp Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Cani annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan 16 yaşındaki katil Timur, geçtiğimiz cuma günü ABD Boston'da yakalandı. Tutuklanan ikili, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Acılı Aci ailesi ise "Bu daha başlangıç" diyerek pes etmeyeceklerini açıkladı.