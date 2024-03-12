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Eylem Tok ile oğlu Timur'un iadesi hakkında flaş gelişme! Adalet Bakanı Tunç açıkladı: 10 gün içinde...
Giriş Tarihi: 12.03.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
11:27
Eylem Tok ile oğlu Timur'un iadesi hakkında flaş gelişme! Adalet Bakanı Tunç açıkladı: 10 gün içinde...
İstanbul'da cani anne Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, ATV motorunu emniyet şeridinde duran gruba çarparak Oğuz Murat Acı'yı hayattan kopardı, 4 kişiyi de yaraladı. Kaza sonrası ABD'ye kaçan Eylem Tok ile oğlu Timur hakkında kırmızı bülten çıkartıldı. Soruşturma sürerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tok ve oğlu Timur'un iade süreciyle ilgili açıklama yaptı. aHaber'e konuşan Bakan Tunç, "Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un iadesi için süreç işliyor. Talepname 1 hafta-10 gün içinde ABD'ye iletilecek" ifadelerini kullandı.