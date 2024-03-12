Eylem Tok ile oğlu Timur’un iadesi hakkında flaş gelişme! Adalet Bakanı Tunç açıkladı: 10 gün içinde...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise aHaber'e yaptığı açıklamada, Tok ve Cihantimur'un ABD'den iade süreciyle ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan Tunç, "Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un iadesi için süreç işliyor. Talepname 1 hafta-10 gün içinde ABD'ye iletilecek" ifadelerini kullandı.