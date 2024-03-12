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Haberler Yaşam Eylem Tok ile oğlu Timur'un iadesi hakkında flaş gelişme! Adalet Bakanı Tunç açıkladı: 10 gün içinde...
Giriş Tarihi: 12.03.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 11:27

Eylem Tok ile oğlu Timur'un iadesi hakkında flaş gelişme! Adalet Bakanı Tunç açıkladı: 10 gün içinde...

İstanbul'da cani anne Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, ATV motorunu emniyet şeridinde duran gruba çarparak Oğuz Murat Acı'yı hayattan kopardı, 4 kişiyi de yaraladı. Kaza sonrası ABD'ye kaçan Eylem Tok ile oğlu Timur hakkında kırmızı bülten çıkartıldı. Soruşturma sürerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tok ve oğlu Timur'un iade süreciyle ilgili açıklama yaptı. aHaber'e konuşan Bakan Tunç, "Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un iadesi için süreç işliyor. Talepname 1 hafta-10 gün içinde ABD'ye iletilecek" ifadelerini kullandı.

Eylem Tok ile oğlu Timur’un iadesi hakkında flaş gelişme! Adalet Bakanı Tunç açıkladı: 10 gün içinde...

Türkiye'nin konuştuğu kaza, İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart Cuma günü yaşandı. Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, 3 ATV motoru ile geziye çıkan ve araçları arızalandığı için emniyet şeridinde duran gruba çarptı!

Eylem Tok ile oğlu Timur’un iadesi hakkında flaş gelişme! Adalet Bakanı Tunç açıkladı: 10 gün içinde...

Korkunç olayda ağır yaralanan evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı (29) kurtarılamadı. Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27) ise yaralandı.

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Eylem Tok ile oğlu Timur’un iadesi hakkında flaş gelişme! Adalet Bakanı Tunç açıkladı: 10 gün içinde...

Kazanın ardından canavar anne Eylem Tok, soluğu olay yerinde aldı. İddiaya göre yaralıların cep telefonlarını topladı, ardından oğlu Timur Cihantimur'u kaçırdı! Cani anne Tok ile oğlu Timur, kazadan saatler sonra Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçtı!

Eylem Tok ile oğlu Timur’un iadesi hakkında flaş gelişme! Adalet Bakanı Tunç açıkladı: 10 gün içinde...

Soruşturma kapsamında, Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkartıldı.

Eylem Tok ile oğlu Timur’un iadesi hakkında flaş gelişme! Adalet Bakanı Tunç açıkladı: 10 gün içinde...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise aHaber'e yaptığı açıklamada, Tok ve Cihantimur'un ABD'den iade süreciyle ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan Tunç, "Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un iadesi için süreç işliyor. Talepname 1 hafta-10 gün içinde ABD'ye iletilecek" ifadelerini kullandı.

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