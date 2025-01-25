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Haberler Yaşam Eylem Tok oğlunu Amerika'ya kaçırmıştı... Acılı aile konuştu: Artık Türkiye'ye gelmesinler orada kalsınlar!"
Giriş Tarihi: 25.01.2025 13:02 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 13:02

Eylem Tok oğlunu Amerika'ya kaçırmıştı... Acılı aile konuştu: Artık Türkiye'ye gelmesinler orada kalsınlar!"

Geçtiğimiz Mart ayında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan kazaya karışan 17 yaşındaki oğlu T.C. ile ABD'ye kaçan Yazar Eylem Tok'un tutukluluk hali devam ederken Aci ailesi sürece ilişkin konuştu. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan anne Pervin Aci, "Gece gündüz yanıyorum, evlat acısı çok zor. Bizi bitirdiler... Cihan Timur çıkıp insan olduğunu hatırlayıp 'Acılı aileden özür dilerim' deseydi ne kaybederdi. Orada yatsınlar diyorum, onlar Türkiye'ye gelmesin" ifadelerini kullandı. Acılı anne, ABD'deki başkan değişikliğinin, Tok ve oğlunun iade sürecine etkisi olacağını düşünmediğini ifade etti.

İHA
Eylem Tok oğlunu Amerika’ya kaçırmıştı... Acılı aile konuştu: Artık Türkiye’ye gelmesinler orada kalsınlar!

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te yaşanan feci kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ve 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Op. Dr. Bülent Cihantimur ve Yazar Eylem Tok'un oğlu 17 yaşındaki T.C. annesi tarafından önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçırılmıştı.

Eylem Tok oğlunu Amerika’ya kaçırmıştı... Acılı aile konuştu: Artık Türkiye’ye gelmesinler orada kalsınlar!

ANNE VE OĞLUN TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİNİ İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ!

Türkiye'nin iade talebi üzerine geçtiğimiz haziran ayında Boston'da ABD polisi tarafından yakalanan anne oğulun tutukluluk hali sürerken hukuki süreç de devam ediyor. Anne Pervin Aci ve baba Özer Aci ise oğullarının vefatının üzerinden neredeyse 1 yıl geçtiğini söyleyerek sürece ilişkin konuştu. Ailecek zor günler geçirdiklerimi anlatan Aci çifti zaman zaman duygularına hakim olamazken Pervin Aci,

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Eylem Tok oğlunu Amerika’ya kaçırmıştı... Acılı aile konuştu: Artık Türkiye’ye gelmesinler orada kalsınlar!

"YARAMIZ TAZE, İÇİMİZ YANMAYA DEVAM EDİYOR"

Acılarının ilk günkü gibi olduğunu söyleyen baba Özer Aci, "Kaza olabilir dedik ama kazadan sonra yaşananların vahşet olduğunu söyledik. En son çıkan sağlıkla ilgili bilirkişi raporunda rahmetli oğlumun kan kaybından öldüğü söyleniyor. Çocuğu vesile olmuş ama onun çarpmasıyla ölmemiş, ben de şunu söylüyorum; çarpmasaydı ölmeyecekti. Yaramız taze, içimiz yanmaya devam ediyor, ilk günkü gibi mücadeleye devam ediyorum ama şanslıyız, bu insanlar şu an hapishanede, 14 Haziran'dan bu yana.

Eylem Tok oğlunu Amerika’ya kaçırmıştı... Acılı aile konuştu: Artık Türkiye’ye gelmesinler orada kalsınlar!

"BELKİ EVLADIM YAŞIYOR OLACAKTI!"

Ben değil biz olmalıyız, Eylem Tok 'Bizim evladımız' deseydi belki evladım yaşıyor olacaktı, yakalandıkları için en azından cezalarını az veya çok çekecekler, çekmeye başladılar, çeksinler, biraz daha kalsınlar. Benim bugün, yarın gelsinler diye acelem yok" dedi.

Eylem Tok oğlunu Amerika’ya kaçırmıştı... Acılı aile konuştu: Artık Türkiye’ye gelmesinler orada kalsınlar!

"BU AŞAMADAN SONRA İADE ETMESELER DE OLUR"

ABD'de yargı sürecinin devam ettiğini aktaran Baba Aci, "Amerika'da başkanlık değişimi oldu. Trump, ülkelerine gelip doğum yaparak vatandaşlık alma olayını biraz zorlaştırdı. Türkiye Cumhuriyeti'ne bir faydası yok, bu çocuğun Amerika'ya ne faydası olacak. Bu aşamadan sonra iade etmeseler de olur. Başkan değişikliğinin bizim olayla direkt etkili olacağını sanmıyorum. Hakim kararını verecektir eninde sonunda, verdiğinde de dört gözle bekliyor olacağız.

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