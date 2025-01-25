Haberler
Yaşam
Eylem Tok oğlunu Amerika'ya kaçırmıştı... Acılı aile konuştu: Artık Türkiye'ye gelmesinler orada kalsınlar!"
Giriş Tarihi: 25.01.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
13:02
Eylem Tok oğlunu Amerika'ya kaçırmıştı... Acılı aile konuştu: Artık Türkiye'ye gelmesinler orada kalsınlar!"
Geçtiğimiz Mart ayında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan kazaya karışan 17 yaşındaki oğlu T.C. ile ABD'ye kaçan Yazar Eylem Tok'un tutukluluk hali devam ederken Aci ailesi sürece ilişkin konuştu. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan anne Pervin Aci, "Gece gündüz yanıyorum, evlat acısı çok zor. Bizi bitirdiler... Cihan Timur çıkıp insan olduğunu hatırlayıp 'Acılı aileden özür dilerim' deseydi ne kaybederdi. Orada yatsınlar diyorum, onlar Türkiye'ye gelmesin" ifadelerini kullandı. Acılı anne, ABD'deki başkan değişikliğinin, Tok ve oğlunun iade sürecine etkisi olacağını düşünmediğini ifade etti.