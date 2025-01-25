Eylem Tok oğlunu Amerika'ya kaçırmıştı... Acılı aile konuştu: Artık Türkiye'ye gelmesinler orada kalsınlar!"

"YARAMIZ TAZE, İÇİMİZ YANMAYA DEVAM EDİYOR"



Acılarının ilk günkü gibi olduğunu söyleyen baba Özer Aci, "Kaza olabilir dedik ama kazadan sonra yaşananların vahşet olduğunu söyledik. En son çıkan sağlıkla ilgili bilirkişi raporunda rahmetli oğlumun kan kaybından öldüğü söyleniyor. Çocuğu vesile olmuş ama onun çarpmasıyla ölmemiş, ben de şunu söylüyorum; çarpmasaydı ölmeyecekti. Yaramız taze, içimiz yanmaya devam ediyor, ilk günkü gibi mücadeleye devam ediyorum ama şanslıyız, bu insanlar şu an hapishanede, 14 Haziran'dan bu yana.