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Eylem Tok ve oğlu iade edilecek mi? O tarihte deport edilebilir!
Giriş Tarihi: 25.05.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
15:00
Eylem Tok ve oğlu iade edilecek mi? O tarihte deport edilebilir!
Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan kaza sonrası ABD'ye kaçan canavar anne Eylem Tok ile katil oğlu Timur Cihantimur'a Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. ABD vatandaşı olan Timur Cihantimur'un iade edilip edilmeyeceği merak edilirken anne Eylem Tok'un pasaport süresinin Kasım ayında bitecek olması dikkat çekti. Av. Dr. Candaş Gürol iade sürecine ilişkin merak edilenleri cevapladı.