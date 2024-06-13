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Eylem Tok’un oğlu babasını öldürmüştü: Talihsiz yavru sünnet oldu dedesinin sözleri ağlattı!
Giriş Tarihi: 13.06.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
11:36
Eylem Tok’un oğlu babasını öldürmüştü: Talihsiz yavru sünnet oldu dedesinin sözleri ağlattı!
Canavar anne Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Canavar anne Eylem Tok, kaza sonrası katil oğlu ile Amerika'ya kaçtı. Vefat eden Oğuz Murat Aci'nin 21 aylık oğlu Pars Ege ise babası yanı başındayken doğduğu hastaneye bu kez babasız getirilerek sünnet ettirildi. Talihsiz yavrunun dedesi Özer Aci, "Bir baba olamıyoruz, bayramlarımız karaya döndü, Babalar Günü'nde ondan mahrum olduk. Bülent Bey'e sorayım; Babalar Günü nasıl geçiyor? Torunum, baba deyip elinden öpemeyecek hiçbir bayramda, Babalar Günü'nü kutlayamayacak. Mücadelemize devam edeceğiz, yakalandığında davul zurnayla karşılayacağım, son gülen iyi gülermiş" dedi…