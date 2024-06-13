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Haberler Yaşam Eylem Tok’un oğlu babasını öldürmüştü: Talihsiz yavru sünnet oldu dedesinin sözleri ağlattı!
Giriş Tarihi: 13.06.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 11:36

Eylem Tok’un oğlu babasını öldürmüştü: Talihsiz yavru sünnet oldu dedesinin sözleri ağlattı!

Canavar anne Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Canavar anne Eylem Tok, kaza sonrası katil oğlu ile Amerika'ya kaçtı. Vefat eden Oğuz Murat Aci'nin 21 aylık oğlu Pars Ege ise babası yanı başındayken doğduğu hastaneye bu kez babasız getirilerek sünnet ettirildi. Talihsiz yavrunun dedesi Özer Aci, "Bir baba olamıyoruz, bayramlarımız karaya döndü, Babalar Günü'nde ondan mahrum olduk. Bülent Bey'e sorayım; Babalar Günü nasıl geçiyor? Torunum, baba deyip elinden öpemeyecek hiçbir bayramda, Babalar Günü'nü kutlayamayacak. Mücadelemize devam edeceğiz, yakalandığında davul zurnayla karşılayacağım, son gülen iyi gülermiş" dedi…

İHA
Eylem Tok’un oğlu babasını öldürmüştü: Talihsiz yavru sünnet oldu dedesinin sözleri ağlattı!

Canavar anne, sözde yazar Eylem Tok ile Op. Dr. Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, 1 Mart 2024'te Kemerburgaz'da kullandığı lüks otomobille bozulan ATV'lerini yol kenarına çeken kişilere çarpıp Oğuz Murat Aci'nin (29) ölümüne neden olurken annesi Eylem Tok tarafından Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırılmıştı.

Eylem Tok’un oğlu babasını öldürmüştü: Talihsiz yavru sünnet oldu dedesinin sözleri ağlattı!

Olayın üzerinden yaklaşık 3,5 ay geçerken kırmızı bülten de çıkartılan anne ve oğul halen yakalanmadı. Vefat eden Oğuz Murat Aci'nin 21 aylık oğlu Pars Ege ise babası yanı başındayken doğduğu hastaneye bu kez babasız getirilerek sünnet ettirildi. Torunlarının yanında olan Aci'nin annesi Pervin Aci ve babası Özer Aci, Babalar Günü ve Kurban Bayramı'na günler kala acılarının hala taze olduğunu anlatırken torunları Pars Ege için üzüldüklerini belirtti.

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Eylem Tok’un oğlu babasını öldürmüştü: Talihsiz yavru sünnet oldu dedesinin sözleri ağlattı!

Aci çifti, Eylem Tok ve oğlunun teslim olmaları için çağrılarını yineledi. Çift yaşananları anlatırken duygusal anlar yaşadı, anne Pervin Aci gözyaşlarına hakim olmadı. Öte yandan kaza sonrası beyin ameliyatı geçiren Aci'nin kayınbiraderi 22 yaşındaki Tahsin Arslan'ın kayıp telefonunun hala bulunamadığı belirtildi.


Eylem Tok’un oğlu babasını öldürmüştü: Talihsiz yavru sünnet oldu dedesinin sözleri ağlattı!

Acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyen Özer Aci, "Küçük oğlumun sünnetini yaptırdık. Bu hastanede doğmuştu, doğumunda yoktum, memleketteydik. Oğlumla, rahmetliyle görüştüm, 'Baba bambaşka bir duygu, anlatamam' dedi. Oğlum, duygularımı yaşıyorsun dedim. Kendisi, oğlunun sünnetinde bulunamadı ama onun vazifesini harfiyen yerine getirdik. Şu an annesi, hem annelik hem babalık yapıyor, babası olsaydı yanında torunum, belki daha az ağlayacaktı. Eşine, çocuğuna destek olmuş olacaktı. Her ne kadar vazifeleri yerine getirsek bile bir baba olamıyoruz ancak büyük baba sevgisi vereceğiz. Kurban Bayramı, kurbanımızı keseceğiz ancak bayramlarımız sevinç, bahar bayramları değil, karalar giymişiz. Unutamıyoruz, unutmayacağız, mücadelemize devam edeceğiz.

Eylem Tok’un oğlu babasını öldürmüştü: Talihsiz yavru sünnet oldu dedesinin sözleri ağlattı!

Bu bayram olmaz, öteki bayram olur. Çağrımızdan hiçbir şeyden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Şu an bence saklanıyor, bir yerden bir yere hareket ettiği an kırmızı bülten yakalayacak, herhalde şu an o bölgede sabit bir yerde duruyor. 24 Kasım'da vizesi bitiyor, o zaman ne yapacak? Eli kelepçeli olarak bu ülkeye gelecek, hesabını verecek. Oğlu istemeyerek yaptı da o pahalı arabayı baba aldı, altına tahsis etti, anne anahtarı tahsis etti. Kazadan birkaç saat önce annenin yanına geliyor, çocuk 25-30 yaşında gibi oturuyor. Anne babaya da bu olaydan dolayı bir ceza verilmeli, anne çocuğu kaçırdı, telefonları topladı. Şu ana kadar bildiğim kadarıyla telefon bulunmadı Onu da Eylem Hanım alıp götürmüştür, belki ABD'ye kadar götürmüştür diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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