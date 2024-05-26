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Haberler Yaşam Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’den yürek yakan paylaşım!
Giriş Tarihi: 26.05.2024 12:20 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 12:20

Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’den yürek yakan paylaşım!

Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur, evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Adalete teslim olmak yerine cani annesi ile birlikte ABD'ye kaçtı. Canavar anne ile katil oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartılırken Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'nin yaptığı son paylaşım yürekleri yaktı.

Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’den yürek yakan paylaşım!

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta yaşanan kaza, Türkiye'nin gündeminden düşmedi. Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur, ailesine ait lüks araçla kaza yaptı.

Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’den yürek yakan paylaşım!

Arkadaşlarıyla birlikte yarış yaptığı sırada yol kenarında bekleyen ATV sürücülerine çarpan Timur Cihantimur, evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı 4 kişiyi de yaraladı.

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Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’den yürek yakan paylaşım!

CANİ ANNE İLE KATİL OĞLU ABD'YE KAÇTI

Katil Timur, cani annesi Eylem Tok tarafından önce olay yerinden ardından ülkeden kaçırıldı. İkili, ABD'de kahkahalar atarken kameralara yakalandı. Interpol firari Eylem Tok ve Timur Cihantimur'a kırmızı bülten çıkardı.

Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’den yürek yakan paylaşım!

EŞİNDEN KAHREDEN PAYLAŞIM

Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci ise önceki gün sosyal medya hesabından yürek yakan bir paylaşım yaptı.

Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’den yürek yakan paylaşım!

Eşi Oğuz Murat Aci ile çektirdikleri fotoğrafı paylaşan Şükriye Aci, "Yıllar önce küçük dilek şişesine senin için yazdığım dileği bu fotoğraflarla birlikte çerçeveletmiştin. Bir süre sonra bunu asacak yer bulamadık diye kaldırmıştım. Bugün buldum. Dileğim kabul olmamış" ifadelerini kullandı.

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