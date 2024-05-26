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Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’den yürek yakan paylaşım!
Giriş Tarihi: 26.05.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
12:20
Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur, evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Adalete teslim olmak yerine cani annesi ile birlikte ABD'ye kaçtı. Canavar anne ile katil oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartılırken Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'nin yaptığı son paylaşım yürekleri yaktı.