EYLÜL GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI 2026 | Emekli promosyonu ne kadar, en yüksek ödeme hangi bankada?

ALBARAKA TÜRK

Emekli maaşını Albaraka Türk'e taşıyan müşteriler, maaş tutarına göre değişen promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. Kampanya kapsamında maaşı 10 bin TL'nin altında olanlara 8 bin 300 TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasında olanlara 13 bin 300 TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasında olanlara 16 bin 600 TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 20 bin TL ödeme yapılıyor.

Ek kampanya ve ödüllerin de dahil edilmesiyle emeklilerin elde edebileceği toplam avantaj 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.