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Haberler Galeri Yaşam EYLÜL GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI 2026 | Emekli promosyonu ne kadar, en yüksek ödeme hangi bankada?
Giriş Tarihi: 22.09.2026 11:03

EYLÜL GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI 2026 | Emekli promosyonu ne kadar, en yüksek ödeme hangi bankada?

Eylül emekli promosyonları, bankaların yenilediği kampanyalarla birlikte yeniden şekillendi. Maaşını taşıyan ya da mevcut taahhüdünü yenileyen emeklilere nakit promosyonun yanında kart, fatura ve farklı bankacılık ürünlerine bağlı ek ödemeler de sunuluyor. İşte, güncel kampanyalar ve ödeme tutarları…

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EYLÜL GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI 2026 | Emekli promosyonu ne kadar, en yüksek ödeme hangi bankada?

Maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar için Eylül 2026 emekli promosyonları yeniden gündeme geldi. Bankaların güncel kampanyalarında nakit ödeme tutarlarının yanı sıra ek avantajlar ve farklı koşullara bağlı fırsatlar da dikkat çekiyor.

EYLÜL GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI 2026 | Emekli promosyonu ne kadar, en yüksek ödeme hangi bankada?

ŞEKERBANK

Yeni müşteriler ile promosyon taahhüdü sona eren emeklilere, maaş tutarına göre değişen nakit ödeme sunuluyor.

  • 10 bin TL'nin altında maaş alanlara: 5 bin TL
  • 10 bin-14 bin 999 TL arasında maaş alanlara: 8 bin TL
  • 15 bin-19 bin 999 TL arasında maaş alanlara: 10 bin TL
  • 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara: 12 bin TL

İki otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, kredili mevduat hesabı, sigorta ve vadesiz hesap gibi ek koşulların sağlanması halinde toplam avantaj maaş dilimine göre 23 bin TL, 26 bin TL, 32 bin TL ve 35 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

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EYLÜL GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI 2026 | Emekli promosyonu ne kadar, en yüksek ödeme hangi bankada?

QNB

Emekli maaşını QNB'ye taşıyan müşterilere, maaş tutarına göre 8 bin 500 TL ile 20 bin TL arasında promosyon ödemesi yapılıyor. Buna ek olarak kartla yapılan market ve eczane harcamalarında yıllık 3 bin TL'ye kadar iade fırsatı sunuluyor.

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EYLÜL GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI 2026 | Emekli promosyonu ne kadar, en yüksek ödeme hangi bankada?

VAKIFBANK

SGK emekli maaşını 3 yıl boyunca VakıfBank'tan alma taahhüdü veren müşterilere, aylık tutarına göre değişen promosyon ödemesi yapılıyor. Kampanyada maaşı 10 bin TL'ye kadar olanlara 5 bin TL, 10 bin-15 bin TL arasında olanlara 8 bin TL, 15 bin-20 bin TL arasında olanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin TL promosyon sunuluyor.

EYLÜL GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI 2026 | Emekli promosyonu ne kadar, en yüksek ödeme hangi bankada?

YAPI KREDİ

Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşıyan müşterilere, maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon veriliyor. Bankanın ek kampanyalarından yararlanılması halinde toplam ödeme tutarı 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

EYLÜL GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI 2026 | Emekli promosyonu ne kadar, en yüksek ödeme hangi bankada?

İŞ BANKASI

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan müşterilere, maaş tutarına göre 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon veriliyor. Fatura ödeme talimatı ve kredi kartı kampanyalarından yararlanılması halinde toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.

EYLÜL GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI 2026 | Emekli promosyonu ne kadar, en yüksek ödeme hangi bankada?

ZİRAAT BANKASI

İlk kez emekli olan ya da maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan müşterilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuluyor. Bunun yanında faizsiz kredi, Bankkart Lira ve nakit avans gibi ek avantajlarla birlikte toplam fırsat tutarının 90 bin TL'ye kadar çıkabildiği belirtiliyor.

EYLÜL GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI 2026 | Emekli promosyonu ne kadar, en yüksek ödeme hangi bankada?

HALKBANK

Halkbank'ta da promosyon tutarı maaş seviyesine göre değişiyor ve 12 bin TL'ye kadar çıkıyor.

EYLÜL GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI 2026 | Emekli promosyonu ne kadar, en yüksek ödeme hangi bankada?

ING

Emekli maaşını ING'ye taşıyan müşterilere, maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında koşulsuz promosyon veriliyor. Bankanın ek kampanyalarından yararlanılması halinde toplam promosyon ve ödül tutarı 32 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.

EYLÜL GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI 2026 | Emekli promosyonu ne kadar, en yüksek ödeme hangi bankada?

DENİZBANK

Emekli maaşını DenizBank'a taşıyan müşterilere, maaş aralığına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında temel promosyon ödemesi sunuluyor. Bankanın ek kampanya ve avantajlarından yararlanan emekliler için toplam ödeme tutarı ise 30 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.

EYLÜL GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI 2026 | Emekli promosyonu ne kadar, en yüksek ödeme hangi bankada?

AKBANK

Emekli maaşını Akbank'a taşıyan müşterilere, aylık tutarına göre değişen promosyon ödemesi yapılıyor. Kampanya kapsamında ödemeler 6 bin 250 TL'den başlayıp 15 bin TL'ye kadar çıkıyor. Maaş seviyesi yükseldikçe emekliye sunulan promosyon tutarı da artıyor.

EYLÜL GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI 2026 | Emekli promosyonu ne kadar, en yüksek ödeme hangi bankada?

ALBARAKA TÜRK

Emekli maaşını Albaraka Türk'e taşıyan müşteriler, maaş tutarına göre değişen promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. Kampanya kapsamında maaşı 10 bin TL'nin altında olanlara 8 bin 300 TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasında olanlara 13 bin 300 TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasında olanlara 16 bin 600 TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 20 bin TL ödeme yapılıyor.

Ek kampanya ve ödüllerin de dahil edilmesiyle emeklilerin elde edebileceği toplam avantaj 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

EYLÜL GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI 2026 | Emekli promosyonu ne kadar, en yüksek ödeme hangi bankada?

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan müşteriler, maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. Bonus ve diğer kampanya koşullarının da sağlanması halinde toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

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