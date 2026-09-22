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EYLÜL GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI 2026 | Emekli promosyonu ne kadar, en yüksek ödeme hangi bankada?
Giriş Tarihi: 22.09.2026 11:03
EYLÜL GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI 2026 | Emekli promosyonu ne kadar, en yüksek ödeme hangi bankada?
Eylül emekli promosyonları, bankaların yenilediği kampanyalarla birlikte yeniden şekillendi. Maaşını taşıyan ya da mevcut taahhüdünü yenileyen emeklilere nakit promosyonun yanında kart, fatura ve farklı bankacılık ürünlerine bağlı ek ödemeler de sunuluyor. İşte, güncel kampanyalar ve ödeme tutarları…