EYT başvuru sonuçları sorgulama e devlet ekranı: SGK EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, emeklilik başvuru sonucu kaç günde açıklanır?

EYT başvuru sonuçları e devlet sorgulama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Mart ayında emeklilik başvurusu yapan vatandaşlara ilk maaş ödemeleri Nisan ayı itibarıyla başladı. Henüz ödeme almayanlar ise sık sık başvuru durumunu kontrol ediyor. Bu noktada EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, emeklilik başvuru sonucu ne zaman belli olacak, kaç günde açıklanır sorularına yanıt arıyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklisi olmak için başvuru işlemleri devam ederken müracaat sonuçları SGK evrak takip ekranı üzerinden takip edilecek. İşte, e-Devlet ile 2023 EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı.