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Haberler Yaşam EYT başvuru sonuçları sorgulama e devlet ekranı: SGK EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, emeklilik başvuru sonucu kaç günde açıklanır?
Giriş Tarihi: 14.04.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 11:08

EYT başvuru sonuçları sorgulama e devlet ekranı: SGK EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, emeklilik başvuru sonucu kaç günde açıklanır?

EYT başvuru sonuçları e devlet sorgulama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Mart ayında emeklilik başvurusu yapan vatandaşlara ilk maaş ödemeleri Nisan ayı itibarıyla başladı. Henüz ödeme almayanlar ise sık sık başvuru durumunu kontrol ediyor. Bu noktada EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, emeklilik başvuru sonucu ne zaman belli olacak, kaç günde açıklanır sorularına yanıt arıyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklisi olmak için başvuru işlemleri devam ederken müracaat sonuçları SGK evrak takip ekranı üzerinden takip edilecek. İşte, e-Devlet ile 2023 EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı.

EYT başvuru sonuçları sorgulama e devlet ekranı: SGK EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, emeklilik başvuru sonucu kaç günde açıklanır?

EYT başvuru sonucu sorgulama e-devlet ekranı üzerinde araştırmalar sürüyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası şartlarını taşıyan vatandaşlar emeklilik başvurusu yapmaya devam ediyor. Müracaat işlemlerini tamamlayıp ilk maaşlarını almak için gün sayanlar ise başvurularının kabul edilip edilmediğini merak ediyor. Bu noktada EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur soruları yanıt aramaya başladı. Emekli aylığı hak ediş için SGK evrak takip ekranı ziyaret ediliyor. Peki, Emeklilik başvuru sonucu ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, 2023 SGK EYT başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler...

EYT başvuru sonuçları sorgulama e devlet ekranı: SGK EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, emeklilik başvuru sonucu kaç günde açıklanır?

EYT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, KAÇ GÜNDE BELLİ OLUR?

EYT başvuru sonuç tarihi ile ilgili resmi bir açıklanmaya bulunmuyor. Süre değişiklik gösterirken sonuçların başvuruların yapılmasının ardından 1 hafta veya 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

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EYT başvuru sonuçları sorgulama e devlet ekranı: SGK EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, emeklilik başvuru sonucu kaç günde açıklanır?

EYT BAŞVURU SONUCU NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

EYT başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. EYT başvurusu yapanlar aldıkları evrak numarası ile başvuru durumunu kontrol edebilecek.

e-Devlet kapısında arama kısmına ''DYS (Doküman Yönetim Sistemi)'' yazarak çıkan ilk sonuca tıklayın ve ''Sosyal Güvenlik Kurumu DYS Evrak Takip'' sayfasına gidin.

Ardından ''Yıl'' seçeneğini işaretleyerek ''Sorgula'' butonuna tıklayın.

Karşınıza, bu sene SGK'ya giden belgeleriniz çıkacak. Bu sayfa üzerinden başvuru durumunuzu sorgulayabilirsiniz.

EYT EMEKLİLİK BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EYT başvuru sonuçları sorgulama e devlet ekranı: SGK EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, emeklilik başvuru sonucu kaç günde açıklanır?

e-Devlet üzerinden emekliliğinizin onaylandığını gördükten sonra burada sizin için oluşturulan tahsis belgesinin çıkışını alarak işyerinize getirmelisiniz. Bu belgeyi verdikten sonra sizin yeniden SGDP ile işe girişiniz yapılacak ve çalışmaya devam edeceksiniz.

Başvurudan bir gün sonra tekrar giriş işlemi yapmak mümkün. Ayrıca 30 gün içinde aynı işyerine başvurulursa SGDP için 5 puanlık indirim teşvikinden de yararlanılacak.

EYT başvuru sonuçları sorgulama e devlet ekranı: SGK EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, emeklilik başvuru sonucu kaç günde açıklanır?

Başvurunuzun onaylanmasından sonra maaşınız başvurduğunuz aydan sonraki aybaşından itibaren hesaplanacak.

Buna göre Mart ayında başvuranlar için 1 Nisan'dan itibaren maaş hesabı yapılacak. Maaşınızın yatırıldığını e-Devlet üzerinden takip edebilirsiniz.

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