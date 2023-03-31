Haberler Yaşam EYT BAŞVURU SONUCU ÖĞRENME EKRANI | e-Devlet SGK 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

Giriş Tarihi: 31.03.2023 12:11 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 12:11

EYT BAŞVURU SONUCU ÖĞRENME EKRANI | e-Devlet SGK 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

EYT başvuru sonuçları için araştırmalar başladı. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından başlayan emeklilik başvuruları alınmaya devam ediyor. Başvurularının kabul edilip edilmediğini merak eden vatandaşlar ise bu noktada "EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?" sorularına yanıt arıyor. Söz konusu yasa ile ilk etapta sigorta ve prim gün sayısı şartlarını taşıyan 2 milyon 250 bin kişi emekliliğe hak kazanmıştı. İşte EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.