EYT başvuru sorgulama e-devlet takip ekranı yayında! 2023 Emeklilik EYT başvuru sonucu nasıl öğrenilir, kaç günde belli olur?

EYT YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Milyonların merakla beklediği haber geldi. "EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, EYT ne oldu" sorusunun cevabı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iradesiyle yaş şartı olmadan yapılan ve yaklaşık 5 milyon kişiye emeklilik yolunu açacak EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı ve yürürlüğe girdi.

EYT yasası büyük deprem felaketi nedeniyle Meclis'te bekliyordu. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası yasa hızla Meclis'ten geçti ve Resmi Gazete'de yayınlandı. Yürürlük tarihi ile birlikte başvurular da başladı.