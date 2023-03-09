EYT başvuru sorgulama e-devlet takip ekranı yayında! 2023 Emeklilik EYT başvuru sonucu nasıl öğrenilir, kaç günde belli olur?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi yasalaştı. Yaş şartı olmaksızın prim gün sayısı ile değerlendirilen EYT başvuru sorgulama e-devlet üzerinden başladı. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik başvurusu sonuçları için bekleyiş başladı. İşlemlerini tamamlayan emekli adayları EYT başvuru sonucu nasıl öğrenilir, kaç günde belli olur, ne zaman sonuçlanır sorularına yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı liderliğinde SGK üzerinden yürüyen süreçte başvuru süreci devam ediyor. İşte, 2023 EYT başvuru sorgulama takip ekranı…