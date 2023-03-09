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Haberler Yaşam EYT başvuru sorgulama e-devlet takip ekranı yayında! 2023 Emeklilik EYT başvuru sonucu nasıl öğrenilir, kaç günde belli olur?
Giriş Tarihi: 09.03.2023 23:59 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 23:59

EYT başvuru sorgulama e-devlet takip ekranı yayında! 2023 Emeklilik EYT başvuru sonucu nasıl öğrenilir, kaç günde belli olur?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi yasalaştı. Yaş şartı olmaksızın prim gün sayısı ile değerlendirilen EYT başvuru sorgulama e-devlet üzerinden başladı. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik başvurusu sonuçları için bekleyiş başladı. İşlemlerini tamamlayan emekli adayları EYT başvuru sonucu nasıl öğrenilir, kaç günde belli olur, ne zaman sonuçlanır sorularına yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı liderliğinde SGK üzerinden yürüyen süreçte başvuru süreci devam ediyor. İşte, 2023 EYT başvuru sorgulama takip ekranı…

EYT başvuru sorgulama e-devlet takip ekranı yayında! 2023 Emeklilik EYT başvuru sonucu nasıl öğrenilir, kaç günde belli olur?

EYT başvuru sonucu kaç günde belli olur, nasıl ve nereden öğrenilir soruları gündemdeki yerini aldı. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklisi olacaklar başvurularını tamamlıyor. İşlemlerini bitirenler EYT başvuru sorgulama işlemlerine başladı. İlk maaşlar için geri sayım başladı. Prim gün sayısını tamamlayıp emekliliğe hak kazananlar diledikleri anda başvuruda bulunabilecek. İşte, EYT emeklilik başvurusu e devlet sorgulama ekranı…

EYT başvuru sorgulama e-devlet takip ekranı yayında! 2023 Emeklilik EYT başvuru sonucu nasıl öğrenilir, kaç günde belli olur?

EYT YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Milyonların merakla beklediği haber geldi. "EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, EYT ne oldu" sorusunun cevabı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iradesiyle yaş şartı olmadan yapılan ve yaklaşık 5 milyon kişiye emeklilik yolunu açacak EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı ve yürürlüğe girdi.

EYT yasası büyük deprem felaketi nedeniyle Meclis'te bekliyordu. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası yasa hızla Meclis'ten geçti ve Resmi Gazete'de yayınlandı. Yürürlük tarihi ile birlikte başvurular da başladı.

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EYT başvuru sorgulama e-devlet takip ekranı yayında! 2023 Emeklilik EYT başvuru sonucu nasıl öğrenilir, kaç günde belli olur?

EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

EYT başvurusu e-Devlet ile yapabilir:

turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yapılır.

Arama kısmına aylık/emekli/gelir kelimelerinden herhangi biri yazılarak ekrana gelen Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi bağlantısına tıklanır.

Gelen ekranda "Yeni Başvuru" tıklanır.

Tahsis talep türü olarak "Yaşlılık Aylığı" seçilir.

EYT başvuru sorgulama e-devlet takip ekranı yayında! 2023 Emeklilik EYT başvuru sonucu nasıl öğrenilir, kaç günde belli olur?

SSK kapsamında aylık talep ediyorsanız, 4/A SSK; BAĞ-KUR kapsamında aylık talep ediyorsanız 4/B BAĞKUR seçilir ve altta yer alan "Başvur" butonu tıklanır.

T.C. Kimlik Numarası ve ad-soyad bilgileri ekrana otomatik olarak gelecektir. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek, açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılır.

İletişim bilgileri kısmında cep telefonu numarası başına sıfır eklenmeden yazılmalıdır. E-Posta adresi de eklenebilir.

EYT başvuru sorgulama e-devlet takip ekranı yayında! 2023 Emeklilik EYT başvuru sonucu nasıl öğrenilir, kaç günde belli olur?

Adres bölümünde ikametgâh bilgisi ekrana otomatik olarak gelecektir. Tebliğin farklı bir adrese gönderilmesinin talep edilmesi halinde; farklı adres kısmına yeni adres yazılmalıdır. Yazılmış olan yeni adresin il ve ilçe kısımlarının da doldurulması gerekmektedir.

BAĞKUR, Emekli Sandığı, Banka Sandığı veya yurtdışından aylık alınması durumunda, "Aylık alıyor mu?" Kutucuğunda yer alan "Evet" ya da "Hayır" seçeneklerinden herhangi birinin mutlaka işaretlenmesi gerekmektedir. İleri butonu ile bir sonraki sayfaya geçiş yapılarak Başvur kutucuğu tıklandığında, başvuru Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecektir.

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