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Haberler Yaşam EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN SONUÇLANIR, NASIL ÖĞRENİLİR? 2023 EYT başvuru sonuçları e devlet sorgulama ekranı ile öğren
Giriş Tarihi: 31.03.2023 22:00 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 22:00

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN SONUÇLANIR, NASIL ÖĞRENİLİR? 2023 EYT başvuru sonuçları e devlet sorgulama ekranı ile öğren

EYT başvuru sonuçları 2023 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren kanun Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi ve yürürlüğe girmişti. 3 Mart 2023 tarihinde başlayan EYT başvuruları ne zaman sonuçlanır, EYT başvuru sonuçları e devlet sorgulama nasıl yapılır soruları yanıt arıyor. Başvurular SGK merkezleri ve e devlet üzerinden yapılmakta. Başvuranların sayısı 1,5 milyonu geçtiği belirtildi. Bu noktada EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak gibi sorular vatandaşların gündeminde. Başvuru tarihine göre maaşların yatacağı da söylenmişti. Peki, 2023 EYT başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN SONUÇLANIR, NASIL ÖĞRENİLİR? 2023 EYT başvuru sonuçları e devlet sorgulama ekranı ile öğren

EYT başvuru sonuçları ne zaman sonuçlanır, nasıl öğrenilir soruları yanıt aranıyor. SGK SSO Evrak Takip E devlet ekranı üzerinden EYT başvuru sonuçları 2023 öğrenilmek isteniyor. 1,5 milyondan fazla vatandaş çıkan kanundan yararlanmak için başvuruda bulundu ve emekliliklerine kavuşmayı bekliyorlar. Peki, EYT başvurusu ne zaman sonuçlanacak? EYT başvuru sonuçları nasıl öğrenilir, nereden?

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN SONUÇLANIR, NASIL ÖĞRENİLİR? 2023 EYT başvuru sonuçları e devlet sorgulama ekranı ile öğren

EYT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN SONUÇLANIR, NASIL ÖĞRENİLİR? 2023 EYT başvuru sonuçları e devlet sorgulama ekranı ile öğren

Düzenlemeyle birlikte yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle beraber ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı elde etti.

EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve halen devam ediyor. İşlemler, e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN SONUÇLANIR, NASIL ÖĞRENİLİR? 2023 EYT başvuru sonuçları e devlet sorgulama ekranı ile öğren

BAŞVURULAR 1,5 MİLYONU AŞTI

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,5 milyonu aştı. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı.

Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek. İlk aylıklar nisan ayında hesaplara yatırılacak. Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkileyecek.

SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN SONUÇLANIR, NASIL ÖĞRENİLİR? 2023 EYT başvuru sonuçları e devlet sorgulama ekranı ile öğren

EYT İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ 2023: İLK MAAŞLAR 1 NİSAN'DAN İTİBAREN ÖDENECEK

31 Mart tarihine kadar müracaat eden EYT'liler, ilk maaşlarını 1 Nisan'dan itibaren almaya başlayacak. Hak sahipleri başvurularının durumunu öğrenebiliyor.

e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

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