Haberler Yaşam EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN SONUÇLANIR, NASIL ÖĞRENİLİR? 2023 EYT başvuru sonuçları e devlet sorgulama ekranı ile öğren

Giriş Tarihi: 31.03.2023 22:00 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 22:00

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN SONUÇLANIR, NASIL ÖĞRENİLİR? 2023 EYT başvuru sonuçları e devlet sorgulama ekranı ile öğren

EYT başvuru sonuçları 2023 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren kanun Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi ve yürürlüğe girmişti. 3 Mart 2023 tarihinde başlayan EYT başvuruları ne zaman sonuçlanır, EYT başvuru sonuçları e devlet sorgulama nasıl yapılır soruları yanıt arıyor. Başvurular SGK merkezleri ve e devlet üzerinden yapılmakta. Başvuranların sayısı 1,5 milyonu geçtiği belirtildi. Bu noktada EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak gibi sorular vatandaşların gündeminde. Başvuru tarihine göre maaşların yatacağı da söylenmişti. Peki, 2023 EYT başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar