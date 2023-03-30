EYT emekli promosyon ödemeleri 2023: Bankaların yarışı başladı! 2023 Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon veriyor?

EYT emekli promosyon ödemeleri Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesiyle emekli olmaya hak kazanan yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Bu gelişme sonrası müşteri kazanmak isteyen kamu ve özel bankalar promosyon rakamlarını güncelledi. Akbank, Garanti, Yapıkredi, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası promosyon tutarları araştırılmaya başlandı. Peki, Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon veriyor? İşte, 2023 En yüksek EYT emekli promosyon veren bankalar listesi...