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Giriş Tarihi: 30.03.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 14:07

EYT emekli promosyon ödemeleri 2023: Bankaların yarışı başladı! 2023 Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon veriyor?

EYT emekli promosyon ödemeleri Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesiyle emekli olmaya hak kazanan yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Bu gelişme sonrası müşteri kazanmak isteyen kamu ve özel bankalar promosyon rakamlarını güncelledi. Akbank, Garanti, Yapıkredi, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası promosyon tutarları araştırılmaya başlandı. Peki, Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon veriyor? İşte, 2023 En yüksek EYT emekli promosyon veren bankalar listesi...

EYT emekli promosyon ödemeleri 2023: Bankaların yarışı başladı! 2023 Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon veriyor?

En yüksek EYT emekli promosyon veren bankalar listesi araştırmaları başladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik başvurusu yapan vatandaşlar, 1 Nisan'dan itibaren maaşlarını alabilecek. Öte yandan en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından özel ve kamu bankalarının emekli promosyon kampanyaları güncellendi. Peki, En yüksek emekli promosyon veren banka hangileri? İşte, 2023 banka banka EYT emekli promosyon ödemeleri ve kampanya detayları.

EYT emekli promosyon ödemeleri 2023: Bankaların yarışı başladı! 2023 Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon veriyor?

EYT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle birlikte yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle beraber ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı elde etti.

EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve halen devam ediyor. İşlemler, e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.

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EYT emekli promosyon ödemeleri 2023: Bankaların yarışı başladı! 2023 Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon veriyor?

BAŞVURULAR 1,5 MİLYONU AŞTI

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,5 milyonu aştı. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı.

Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek. İlk aylıklar nisan ayında hesaplara yatırılacak. Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkileyecek.

SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.

EYT emekli promosyon ödemeleri 2023: Bankaların yarışı başladı! 2023 Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon veriyor?

İLK MAAŞLAR 1 NİSAN'DAN İTİBAREN ÖDENECEK

31 Mart tarihine kadar müracaat eden EYT'liler, ilk maaşlarını 1 Nisan'dan itibaren almaya başlayacak. Hak sahipleri başvurularının durumunu öğrenebiliyor.

e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.

EYT emekli promosyon ödemeleri 2023: Bankaların yarışı başladı! 2023 Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon veriyor?

EYT'LİLER EMEKLİ MAAŞI İÇİN BANKA SEÇİMİ YAPACAK

EYT'li maaş ve emekli promosyon hesapları yapmaya başladı.

EYT düzenlemesi ilk emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar ilk ödemelerini alacakları banka ve şubesini e-Devlet'ten veya emeklilik işlemleri sırasında SGK'da seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak.

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