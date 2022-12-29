EYT düzenlemesi ile gündeme gelen KGF kredi başvuruları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Milyonların uzun süredir beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Başkan Erdoğan, EYT ile emekli olan çalışanlar için işverenlere kıdem tazminatı ödemelerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KGF destekli bir kredi paketinin devreye alınacağını duyurdu. Peki, KGF destekli kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? EYT yasası ile KGF destekli kredi başvuru şartları neler, kimlere verilecek? İşte, tüm merak edilenler.