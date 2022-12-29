BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yapılan düzenlemeyi açıkladı. Böylece EYT yaş sınırı/yaş şartı konusu yanıt buldu. İşte o açıklamalar:

Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT olarak bilinen bu düzenleme kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır. Ülkemizde Sosyal Güvenlik Sistemi'nin sürdürülebilir, makul ve adil bir seviyeye getirilmesi hususunda çok önemli reformlara imza atmış bir hükümetiz.

Ülke ekonomisinin üzerine yük bindirmemek için uzunca bir süre böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık. Devlet için büyük bir fedakarlık olan bu düzenleme ile artık sistemi yerli yerine oturtmuş olacağız.

Ülke ekonomisinin üzerine kaldıramayacağı yükler bindirmemek için bu düzenlemeye sıcak bakmadık. Büyüyen, gelişen kalkınan Türkiye'nin imkânlarının elverdiğini gördüğümüzde ilgili kurumlara talimat vererek çalışmaları başlattık. Geçtiğimiz hafta duyurduğumuz asgari ücret rakamı da bu iradenin tezahürüdür.