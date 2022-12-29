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Giriş Tarihi: 29.12.2022 12:54 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 12:54

EYT KGF destekli kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? EYT yasası ile işverenler için KGF destekli kredi başvuru şartları neler, kimlere verilecek?

EYT düzenlemesi ile gündeme gelen KGF kredi başvuruları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Milyonların uzun süredir beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Başkan Erdoğan, EYT ile emekli olan çalışanlar için işverenlere kıdem tazminatı ödemelerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KGF destekli bir kredi paketinin devreye alınacağını duyurdu. Peki, KGF destekli kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? EYT yasası ile KGF destekli kredi başvuru şartları neler, kimlere verilecek? İşte, tüm merak edilenler.

EYT KGF destekli kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? EYT yasası ile işverenler için KGF destekli kredi başvuru şartları neler, kimlere verilecek?

KGF destekli kredi başvuru şartları ve detayları EYT yasası ile işverenlerin gündemindeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün sene başından bu yana merakla beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile ilgili detayları duyurdu. Yaş sınırının kaldırılmasıyla beraber 2 milyonu aşkın vatandaş emekli olma hakkı elde etti. Öte yandan EYT yasası ile işverenlere kıdem tazminatı ödemelerinde KGF destekli bir kredi imkanı sunulacağı aktarıldı. Bu noktada ''KGF destekli kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? EYT KGF kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilecek?'' soruları yanıt aramaya başladı. İşte o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

EYT KGF destekli kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? EYT yasası ile işverenler için KGF destekli kredi başvuru şartları neler, kimlere verilecek?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yapılan düzenlemeyi açıkladı. Böylece EYT yaş sınırı/yaş şartı konusu yanıt buldu. İşte o açıklamalar:

Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT olarak bilinen bu düzenleme kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır. Ülkemizde Sosyal Güvenlik Sistemi'nin sürdürülebilir, makul ve adil bir seviyeye getirilmesi hususunda çok önemli reformlara imza atmış bir hükümetiz.

Ülke ekonomisinin üzerine yük bindirmemek için uzunca bir süre böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık. Devlet için büyük bir fedakarlık olan bu düzenleme ile artık sistemi yerli yerine oturtmuş olacağız.

Ülke ekonomisinin üzerine kaldıramayacağı yükler bindirmemek için bu düzenlemeye sıcak bakmadık. Büyüyen, gelişen kalkınan Türkiye'nin imkânlarının elverdiğini gördüğümüzde ilgili kurumlara talimat vererek çalışmaları başlattık. Geçtiğimiz hafta duyurduğumuz asgari ücret rakamı da bu iradenin tezahürüdür.

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EYT KGF destekli kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? EYT yasası ile işverenler için KGF destekli kredi başvuru şartları neler, kimlere verilecek?

'EMEKLİ OLANLARIN EN AZINDAN BİR KISMININ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKLERİNİ BİLİYORUZ'

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle beraber sistemin mali yükünü dengeleyecek çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz. İşverenlerimizin kıdem tazminatı ödemede güçlük çekmemeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığımız KGF destekli bir kredi paketini devreye alıyor.

EYT KGF destekli kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? EYT yasası ile işverenler için KGF destekli kredi başvuru şartları neler, kimlere verilecek?

Emekli olanların en azından bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz. İstihdamın 31 buçuk milyonu aştığı Türkiye'de her vatandaşımızın tecrübesine, bilgisine, emeğine, katkısına ihtiyacımız var. Bu anlayışla emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için Sosyal Sigorta Prim Teşviki getiriyoruz.

Amacımız emeklilik sonrası çalışan vatandaşlarımızın bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır. Emeklilikte Yaşı Bekleyenlerle ilgili düzenlemenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

EYT KGF destekli kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? EYT yasası ile işverenler için KGF destekli kredi başvuru şartları neler, kimlere verilecek?

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesinin şartları şu şekilde:

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için uygulanacak:

SSK (4A) için;

5.000 gün primi tamamlamak,

Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için;

Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

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