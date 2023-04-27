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Haberler Yaşam EYT kısmi emeklilik şartları 2023: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT kısmi emeklilik nedir, ne demek, 3600 prim günü dahil mi?
Giriş Tarihi: 27.04.2023 01:15 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 01:15

EYT kısmi emeklilik şartları 2023: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT kısmi emeklilik nedir, ne demek, 3600 prim günü dahil mi?

EYT kısmi emeklilik şartları hakkında araştırmalar vatandaşlar tarafından yapılıyor. Kadınlarda 58 erkeklerde 60 olan yaş şartının değişmesini isteyen birçok vatandaş bulunuyor. Primi eksik olan vatandaşlar kademeli emeklilik araştırmalarına başlamış durumda. Bu noktada EYT kısmi emeklilik nedir, çıkacak mı sorularını yöneltiyorlar. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesiyle birlikte 3600 prim gününe sahip vatandaşlar da konu hakkında araştırmalarda bulunuyor. Peki, EYT kısmi emeklilik şartları neler? İşte konu hakkında detaylar

EYT kısmi emeklilik şartları 2023: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT kısmi emeklilik nedir, ne demek, 3600 prim günü dahil mi?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT kısmi emeklilik nedir, ne demek soruları yanıt aramakta. 3600 prim günüyle emekli olunur mu sorusu, vatandaşlar tarafından aratılıyor. 8 Eylül 1999 öncesi şartlarda 3600 prim günü ile SSK'lılar kısmi emeklilikten yararlanabilmektelerdi. Peki, EYT Kısmi emeklilik var mı? İşte EYT kısmi emeklilik şartları 2023

EYT kısmi emeklilik şartları 2023: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT kısmi emeklilik nedir, ne demek, 3600 prim günü dahil mi?

EYT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemenin hayata geçirilmesinin ardından yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı doğdu.

EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve hala devam ediyor.

Koşulları yerine getiren EYT'liler, müracaat işlemlerini e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.

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EYT kısmi emeklilik şartları 2023: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT kısmi emeklilik nedir, ne demek, 3600 prim günü dahil mi?

3600 GÜNDEN KISMİ EMEKLİLK EYT KAPSAMINDA MI?

8 Eylül 1999 öncesi şartlarda 3600 prim günü ile SSK'lılar kısmi emeklilikten 15 yıl sigortalılık süresi ile kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üstünde yararlanıyordu.

Şu anki mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var.

EYT yasası kapsamında yer almayan 3600 günden emeklilik, yasa sonrası AK Parti seçim beyannamesinde yer alan emeklilik maddeleri ile yeniden gündemdeki yerini aldı.

EYT kısmi emeklilik şartları 2023: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT kısmi emeklilik nedir, ne demek, 3600 prim günü dahil mi?

SSK - BAĞKUR PRİM EŞİTLİĞİ KISMİ EMEKLİLİĞİ GETİRECEK Mİ?

Sabah.com.tr ekonomi yazarı Faruk Erdem'in haberine göre Bağ-Kur ile SSK arasında prim eşitliğinin sağlanması da söz konusu.

Bu durumda 9 bin gün olan erkek Bağ-Kur'luların prim gün şartını SSK'daki gibi kadınlarla eşitleyip 7200 güne çekilmesi söz konusu. Bu durumda Bağ-Kur'lulara 5 yıllık bir erken emeklilik avantajı gelebilir.

EYT kısmi emeklilik şartları 2023: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT kısmi emeklilik nedir, ne demek, 3600 prim günü dahil mi?

Öte yandan Bağ-Kur ile SSK arasındaki prim farkının giderilmesi kısmi emeklilikte de eşitliği sağlayabilir.

Bu kapsamda 5400 gün olan kısmi emeklilik şartı da işe giriş tarihine göre 4500 gün ya da 3600 gün olarak uygulanabilir. Çünkü SSK'da 8 Eylül 1999 öncesinde kısmi emeklilik 15 yıl 3600 gün, sonrasında ise 25 yıl 4500 gün olarak uygulanıyor.

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