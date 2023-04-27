EYT kısmi emeklilik şartları 2023: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT kısmi emeklilik nedir, ne demek, 3600 prim günü dahil mi?

EYT kısmi emeklilik şartları hakkında araştırmalar vatandaşlar tarafından yapılıyor. Kadınlarda 58 erkeklerde 60 olan yaş şartının değişmesini isteyen birçok vatandaş bulunuyor. Primi eksik olan vatandaşlar kademeli emeklilik araştırmalarına başlamış durumda. Bu noktada EYT kısmi emeklilik nedir, çıkacak mı sorularını yöneltiyorlar. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesiyle birlikte 3600 prim gününe sahip vatandaşlar da konu hakkında araştırmalarda bulunuyor. Peki, EYT kısmi emeklilik şartları neler? İşte konu hakkında detaylar