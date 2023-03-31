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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ: EYT maaşları ne zaman yatacak? 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatar, hangi ay ödenecek?
Giriş Tarihi: 31.03.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 09:11

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ: EYT maaşları ne zaman yatacak? 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatar, hangi ay ödenecek?

Emeklilikte yaşa takılanlar başvurusu ardından ilk maaşlarını bekleyen emekliler EYT maaşları ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde maaş ödeme tarihleri kontrol edilmeye başladı. Öte yandan konuya dair AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da açıklama yaptı. EYT ilk maaş ne zaman yatar, hangi ay ödenecek soruları yanıt aramaya başladı. Başvuru sonuçları ardından emeklilik dilekçesini alanlar emekli aylıklarının bağlanması ardından ödeme almaya başlayacak. Peki, 2023 EYT maaşları ne zaman yatacak, Nisan'da yatar mı? İşte, EYT maaş ödeme tarihleri son durum…

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ: EYT maaşları ne zaman yatacak? 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatar, hangi ay ödenecek?

EYT maaşları ne zaman yatacak 2023 yılı için araştırılmaya başladı. Emeklilik başvuru sonuçları ardından aylıkları bağlanan SSK, BAĞKUR emeklisi emekli maaşı ödeme günleri hakkında sorgulamalarını sürdürüyor. Konuya dair Bakan Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. EYT ilk maaş ne zaman yatar, hangi ay ödenecek soruları yanıt arıyor. 1,5 milyon kişiyi aşan başvurularda sonuç bekleyenlerin yanı sıra bir kısım adayda aylık bağlama işlemleri tamamlandı. Peki, EYT emekli maaşları ne zaman yatıyor? İşte, detaylar...

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ: EYT maaşları ne zaman yatacak? 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatar, hangi ay ödenecek?

EYT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle birlikte yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle beraber ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı elde etti.

EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve halen devam ediyor. İşlemler, e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.

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EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ: EYT maaşları ne zaman yatacak? 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatar, hangi ay ödenecek?

EYT MAAŞ İŞLEMLERİ İÇİN FAZLA MESAİ!

Ödemelerin zamanında yapılabilmesi adına emeklilerin başvuru işlemlerinin hızlı tamamlanması için SGK personeline ek mesai ödemesi de gündemdeki yerini aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş "EYT'li vatandaşların emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai ücreti verilecek." açıklamasında bulundu.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ: EYT maaşları ne zaman yatacak? 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatar, hangi ay ödenecek?

BAŞVURULAR 1,5 MİLYONU AŞTI

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,5 milyonu aştı. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı.

Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek. İlk aylıklar nisan ayında hesaplara yatırılacak. Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkileyecek.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ: EYT maaşları ne zaman yatacak? 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatar, hangi ay ödenecek?

SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.

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