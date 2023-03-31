EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ: EYT maaşları ne zaman yatacak? 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatar, hangi ay ödenecek?

Emeklilikte yaşa takılanlar başvurusu ardından ilk maaşlarını bekleyen emekliler EYT maaşları ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde maaş ödeme tarihleri kontrol edilmeye başladı. Öte yandan konuya dair AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da açıklama yaptı. EYT ilk maaş ne zaman yatar, hangi ay ödenecek soruları yanıt aramaya başladı. Başvuru sonuçları ardından emeklilik dilekçesini alanlar emekli aylıklarının bağlanması ardından ödeme almaya başlayacak. Peki, 2023 EYT maaşları ne zaman yatacak, Nisan'da yatar mı? İşte, EYT maaş ödeme tarihleri son durum…