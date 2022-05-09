Yeni haftanın ilk gününde EYT son dakika gelişmeleri milyonların gündeminde yer alıyor. Çözüme kavuşmayı bekleyenler Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının çıkmasını bekliyor. Konuyla ilgili çeşitli formullerin de masada olduğu bilinirken bunlar; Emekli aylığının belli bir miktarının kesilerek daha erken emekli olma imkânı sağlayan kısmi erken yaşlılık emekliliği, kesintili erken emeklilik, süre tamamlanması gibi adımlar olacak. Peki EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası son durum 9 Mayıs 2022