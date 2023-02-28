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Haberler Yaşam EYT PRİM GÜNÜ SORGULAMA KADIN/ERKEK 2023: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasa şartları ile EYT prim gün sayısı hesaplama tablosu
Giriş Tarihi: 28.02.2023 13:34 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 13:34

EYT PRİM GÜNÜ SORGULAMA KADIN/ERKEK 2023: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasa şartları ile EYT prim gün sayısı hesaplama tablosu

EYT prim gün sayısı, sigortalılık süresi, kadın ve erkek şartları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası için son viraja girildi. Milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açan kanun teklifi, 28 Şubat Salı yani bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Söz konusu düzenleme ile sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı çalışan herkes emeklilik hakkı kazanacak. Bilindiği üzere kadın ve erkekte yaş ve prim günü farklılık gösteriyor. EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama SGK tarafından yayınlanan tablo ile yapılabiliyor. Peki, EYT ne zaman emekli olabilirim? İşte, yıllara göre SGK 4A prim gün sayısı ve sigortalılık süresi hesaplama ekranı…

EYT prim gün sayısı hesaplama tablosu 2023: Kanun teklifi Meclis’e geliyor! EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama ekranı

EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi hesaplama tablosu gündemdeki yerini aldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan EYT kanun teklifi, 28 Şubat Salı yani bugün Genel Kurul gündemine gelecek. Mart başında yasalaşması beklenen teklif için bir sonraki adım ise Resmi Gazete sayısı olacak. Şartları taşıyan ve 9 Eylül 1999 tarihi öncesi sigorta girişi olanları kapsayan düzenlemenin yürürlük tarihi için geri sayım resmen başladı. Emeklilik için gün sayan milyonlar, EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi sorgulama işlemlerini SGK'nın hazırladığı tablo ile yapabiliyor. Peki, Emeklilik için prim günü kaç olmalı? İşte, 2023 Erkek/kadın EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi tablosu…

EYT prim gün sayısı hesaplama tablosu 2023: Kanun teklifi Meclis’e geliyor! EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama ekranı

SON DAKİKA | MECLİS AÇILIYOR: İLK GÜNDEM MADDESİ EYT!

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan kanun teklifinde yasalaşma tarihi belli oldu. Kahramanmaraş depremi nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28 Şubat 2023 Salı günü yani bugün açılıyor.

EYT düzenlemesi için kanun teklifi, bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren ve yaş şartı olmadan emeklilik hakkı verecek EYT yasası oylandıktan sonra yasalaşarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Ardından söz konusu yasa, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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EYT prim gün sayısı hesaplama tablosu 2023: Kanun teklifi Meclis’e geliyor! EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama ekranı

"EYT NE ZAMAN ÇIKACAK" SORUSU YANIT BULDU

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş EYT'nin yasalaşma tarihini açıkladı.

Elitaş yaptığı açıklamada, "4 Maddelik kanun teklifi, eğer siyasi parti grupları katkı sağlarlarsa, salı günü kanun teklifini bitirebiliriz. Hemen genel üzerindeki yaptığımız görüşmelerle bunu değerlendirebiliriz. Ama kanun temel kanun olmadığından normal şartlar altında genel kurulda 12-13 saatlik bir çalışma ile sabaha karşı bitme durumu olur ki, o zaman Çarşamba günü nihayete erer diye düşünüyorum." diye konuştu.

EYT prim gün sayısı hesaplama tablosu 2023: Kanun teklifi Meclis’e geliyor! EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama ekranı

EYT NE ZAMAN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK?

EYT yasasının 28 Şubat tarihinde gündeme gelmesi ve Genel Kurul'da oylanıp 1 Mart tarihinde yasalaştıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yine Mart ayının ilk günlerinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EYT prim gün sayısı hesaplama tablosu 2023: Kanun teklifi Meclis’e geliyor! EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama ekranı

EYT EMEKLİLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasasından yararlanıp emekli olmak isteyen adaylar EYT başvuru tarihleri için gözlerini Meclis'e çevirdi.

Başvurular, EYT yasasının TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden alınmaya başlayacak. Koşulları yerine getiren kişiler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

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