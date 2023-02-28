Haberler Yaşam EYT PRİM GÜNÜ SORGULAMA KADIN/ERKEK 2023: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasa şartları ile EYT prim gün sayısı hesaplama tablosu

Giriş Tarihi: 28.02.2023 13:34 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 13:34

EYT PRİM GÜNÜ SORGULAMA KADIN/ERKEK 2023: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasa şartları ile EYT prim gün sayısı hesaplama tablosu

EYT prim gün sayısı, sigortalılık süresi, kadın ve erkek şartları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası için son viraja girildi. Milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açan kanun teklifi, 28 Şubat Salı yani bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Söz konusu düzenleme ile sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı çalışan herkes emeklilik hakkı kazanacak. Bilindiği üzere kadın ve erkekte yaş ve prim günü farklılık gösteriyor. EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama SGK tarafından yayınlanan tablo ile yapılabiliyor. Peki, EYT ne zaman emekli olabilirim? İşte, yıllara göre SGK 4A prim gün sayısı ve sigortalılık süresi hesaplama ekranı…