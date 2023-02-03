EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN: Komisyondan geçti! EYT yasalaştı mı, ne zaman yürürlüğe girecek, şartları neler, emekli maaşları ne kadar?

EYT son dakika haberleri yasalaşma süreci ile bugün de yakından takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan EYT kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi. Sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı çalışan herkese emeklilik yolu açan teklif, 7 Şubat 2023 Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek ve aynı gün yasalaşacak. Yürürlük tarihi için geri sayım devam ederken Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları ve prim gün sayısı hesaplama işlemleri hız kazandı. Öte yandan ilk maaşlarını alacak olan EYT'liler için 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tabloları ortaya çıktı. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak, emeklilik şartları neler, emekli maaşları ne kadar olacak? İşte, 2023 EYT son durum gelişmeleri ve detaylar…