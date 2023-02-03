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Haberler Yaşam EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN: Komisyondan geçti! EYT yasalaştı mı, ne zaman yürürlüğe girecek, şartları neler, emekli maaşları ne kadar?
Giriş Tarihi: 03.02.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 07:50

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN: Komisyondan geçti! EYT yasalaştı mı, ne zaman yürürlüğe girecek, şartları neler, emekli maaşları ne kadar?

EYT son dakika haberleri yasalaşma süreci ile bugün de yakından takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan EYT kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi. Sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı çalışan herkese emeklilik yolu açan teklif, 7 Şubat 2023 Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek ve aynı gün yasalaşacak. Yürürlük tarihi için geri sayım devam ederken Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları ve prim gün sayısı hesaplama işlemleri hız kazandı. Öte yandan ilk maaşlarını alacak olan EYT'liler için 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tabloları ortaya çıktı. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak, emeklilik şartları neler, emekli maaşları ne kadar olacak? İşte, 2023 EYT son durum gelişmeleri ve detaylar…

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN: Komisyondan geçti! EYT yasalaştı mı, ne zaman yürürlüğe girecek, şartları neler, emekli maaşları ne kadar?

EYT şartları, kapsamı, prim gün sayısı, ilk maaş ödeme tarihi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Emeklilikte yaşa takılanlar EYT kanun teklifi, 2 Şubat Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Milyonlarca vatandaşa emekliliğin yolunu açacak yasa teklifi için önümüzdeki hafta Salı günü üçüncü aşamaya geçilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk maaşlar için Mart ayını işaret ederken ''EYT ne zaman çıkacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek?'' soruları yanıt aramaya başladı. Staj sigortası, kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması, 3600 prim günü gibi konu başlıklarıyla ilgili araştırmalar devam ederken SSK, BAĞKUR emeklilik şartları ve EYT maaş hesaplama işlemleri de başladı. Peki, EYT ne zaman çıkacak ve yasalaşacak, emeklilik şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, 2023 EYT son dakika haberleri ve ilk maaş ödeme tarihi…

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN: Komisyondan geçti! EYT yasalaştı mı, ne zaman yürürlüğe girecek, şartları neler, emekli maaşları ne kadar?

EYT SON DAKİKA HABERLERİ | PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ!

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan taslak metni, geçtiğimiz hafta Meclis'te kanun teklifi haline getirilmiş ve milletvekilleri için imzaya açılmıştı.

İmzaların atılmasının ardından 30 Ocak 203 tarihinde Meclis Başkanlığı'na sunulan Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü ve kabul edildi.

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EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN: Komisyondan geçti! EYT yasalaştı mı, ne zaman yürürlüğe girecek, şartları neler, emekli maaşları ne kadar?

EYT MECLİS GENEL KURUL TARİHİ BELLİ OLDU!

EYT düzenlemesi ile ilgili bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Haftaya salı Genel Kurul'da görüşmeyi planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Buna göre 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar ve gerekli prim gün şartını sağlayanların faydalanacağı kanun teklifi, 7 Şubat 2023 Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek ve aynı gün yasalaşacak.

EYT yasası Şubat ayı içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Tüm bu aşamaların yaklaşık 2 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, geçtiğimiz ay sonunda kanun teklifi maddeleri hakkında açıklamalarda bulundu:

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN: Komisyondan geçti! EYT yasalaştı mı, ne zaman yürürlüğe girecek, şartları neler, emekli maaşları ne kadar?

PRİM GÜNÜ VE SİGORTALILIK SÜRESİNİ TAMAMLAYAN HERKES EMEKLİ OLACAK

Teklifin basit, sade, uygulanabilir, en geniş kapsamlı ve eşitlikçi olduğunu belirten Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Prim gün sayısı, çalışma süresi ve yaş şartından iki şartı yerine getirenler yani prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran istinasız herkes emekli olmaya hak kazanacak. Yaptığımız düzenlemenin özü bu. Başka bir şart ilave etmek asla söz konusu değil. Bunu kim söylüyorsa bu düzenlemeye, düzenleme sahiplerine iftira atıyor demektir. Herkes müfteri olmaktan uzak olmalı. 'Siz bu teklifle yeni mağduriyetler oluşturuyorsunuz' demek iftiradır, kamuoyunu yanıltmaya dönük bir dezenformasyondur.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN: Komisyondan geçti! EYT yasalaştı mı, ne zaman yürürlüğe girecek, şartları neler, emekli maaşları ne kadar?

Teklifle, 1999'dan önce geçerli olan şartlardan birini, yaş şartını kaldırıyoruz; diğer iki şartı taşıyanların hepsini emekli ediyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna deklare edilen neyse bunu kanun teklifine dönüştürerek konuyu basit, yalın şekilde düzenledik. Yaş şartını kaldırdık, yaklaşık 5 milyon insanın emekli olabilmesini düzenledik. Bu yıl 2 milyon 250 bin kişinin mevcut mevzuata göre yürürlükte olan prim gün sayısı ve çalışma süresi dikkate alınarak emekli olabilme hakkını getiriyoruz. Bu, 10 milyon vatandaşımıza dokunmak demek. Böyle büyük müjdeli bir haber kimi çevrelerde paniğe ve meseleleri çarpıtmaya neden oldu."

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