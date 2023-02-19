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Haberler Yaşam EYT son dakika haberleri: Meclis açılış tarihi belli oldu! EYT yasası ne zaman çıkacak, ertelendi mi, ne oldu? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları
Giriş Tarihi: 19.02.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 09:29

EYT son dakika haberleri: Meclis açılış tarihi belli oldu! EYT yasası ne zaman çıkacak, ertelendi mi, ne oldu? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

EYT son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifinde yaş sınırı kaldırılmış, kadın ve erkek için sigortalılık süresi ve prim gün sayısı belli olmuştu. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları da netlik kazanmıştı. Şubat başında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifinin 7 Şubat'ta ise Genel Kurul'a gelmesi bekleniyordu. Ancak Kahramanmaraş depremi nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verilirken EYT yasalaşma süreci de uzadı. Bu noktada emekli adayları, EYT ne oldu, iptal mi, ertelendi mi, son durum ne sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek? İşte, 2023 EYT son dakika haberleri ve tüm detaylar…

EYT son dakika haberleri: Meclis açılış tarihi belli oldu! EYT yasası ne zaman çıkacak, ertelendi mi, ne oldu? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

EYT ertelendi mi, iptal mi, ne oldu soruları arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası milli yas ilan edilirken Meclis çalışmalarına da ara verilmişti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis açılış tarihi açıkladı. Bu noktada gözler Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'na geleceği tarihe çevrildi. Yasalaşma süreci EYT ne zaman çıkacak, hangi tarihte yasalaşacak soruları ile takip ediliyor. Kadın ve erkek sigortalılık süresi ve prim gün sayısı ile beraber SSK, BAĞKUR emeklilik başvuru şartları araştırılıyor. Peki, EYT ne zaman yürürlüğe girecek, şartları neler? İşte, EYT son durum gelişmeleri…

EYT son dakika haberleri: Meclis açılış tarihi belli oldu! EYT yasası ne zaman çıkacak, ertelendi mi, ne oldu? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

MECLİS AÇILIYOR!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası çıkış tarihi bekleniyor. Deprem felaketi sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TBMM açılış tarihine dikkat çekti:

Elitaş açıklamasında, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz.

Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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EYT son dakika haberleri: Meclis açılış tarihi belli oldu! EYT yasası ne zaman çıkacak, ertelendi mi, ne oldu? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

SON DAKİKA EYT HABERLERİ: KANUN TEKLİFİ SON ADIMDA

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinin bu hafta yasalaşması bekleniyordu ancak Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından milli yas ve afet bölgeleri için OHAL ilan edildi.

Böylece yasanın TBMM sürecinin bir süre daha uzaması bekleniyor.

EYT son dakika haberleri: Meclis açılış tarihi belli oldu! EYT yasası ne zaman çıkacak, ertelendi mi, ne oldu? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

PRİM GÜNÜ VE SİGORTALILIK SÜRESİNİ TAMAMLAYAN HERKES EMEKLİ OLACAK

Teklifin basit, sade, uygulanabilir, en geniş kapsamlı ve eşitlikçi olduğunu belirten Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Prim gün sayısı, çalışma süresi ve yaş şartından iki şartı yerine getirenler yani prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran istinasız herkes emekli olmaya hak kazanacak. Yaptığımız düzenlemenin özü bu. Başka bir şart ilave etmek asla söz konusu değil. Bunu kim söylüyorsa bu düzenlemeye, düzenleme sahiplerine iftira atıyor demektir. Herkes müfteri olmaktan uzak olmalı. 'Siz bu teklifle yeni mağduriyetler oluşturuyorsunuz' demek iftiradır, kamuoyunu yanıltmaya dönük bir dezenformasyondur.

Teklifle, 1999'dan önce geçerli olan şartlardan birini, yaş şartını kaldırıyoruz; diğer iki şartı taşıyanların hepsini emekli ediyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna deklare edilen neyse bunu kanun teklifine dönüştürerek konuyu basit, yalın şekilde düzenledik. Yaş şartını kaldırdık, yaklaşık 5 milyon insanın emekli olabilmesini düzenledik. Bu yıl 2 milyon 250 bin kişinin mevcut mevzuata göre yürürlükte olan prim gün sayısı ve çalışma süresi dikkate alınarak emekli olabilme hakkını getiriyoruz. Bu, 10 milyon vatandaşımıza dokunmak demek. Böyle büyük müjdeli bir haber kimi çevrelerde paniğe ve meseleleri çarpıtmaya neden oldu."

EYT son dakika haberleri: Meclis açılış tarihi belli oldu! EYT yasası ne zaman çıkacak, ertelendi mi, ne oldu? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

EYT EMEKLİLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasasından yararlanıp emekli olmak isteyen adaylar EYT başvuru tarihleri için gözlerini Meclis'e çevirdi.

Başvurular, EYT yasasının TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden alınmaya başlayacak. Koşulları yerine getiren kişiler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

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