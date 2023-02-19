EYT son dakika haberleri: Meclis açılış tarihi belli oldu! EYT yasası ne zaman çıkacak, ertelendi mi, ne oldu? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

EYT son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifinde yaş sınırı kaldırılmış, kadın ve erkek için sigortalılık süresi ve prim gün sayısı belli olmuştu. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları da netlik kazanmıştı. Şubat başında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifinin 7 Şubat'ta ise Genel Kurul'a gelmesi bekleniyordu. Ancak Kahramanmaraş depremi nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verilirken EYT yasalaşma süreci de uzadı. Bu noktada emekli adayları, EYT ne oldu, iptal mi, ertelendi mi, son durum ne sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek? İşte, 2023 EYT son dakika haberleri ve tüm detaylar…