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Haberler Yaşam EYT son dakika haberleri: Meclis tarihinde değişiklik! EYT ne oldu, ne zaman çıkacak? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları
Giriş Tarihi: 20.02.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 08:02

EYT son dakika haberleri: Meclis tarihinde değişiklik! EYT ne oldu, ne zaman çıkacak? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

EYT son dakika haberleri yasalaşma süreci ile gündemde. Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi Meclis'e gelmiş, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilmişti. Genel Kurul'a gitmesi beklenen düzenleme, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi nedeniyle TBMM sürecini tamamlayamadı. Hak sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar EYT ne oldu, ertelendi mi, iptal mi sorularına yanıt aramaya başladı. Konuya dair açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Meclis açılış tarihi konusunda ortak mutabakat kararı duyuruldu. EYT yasası ne zaman çıkacak merak ediliyor. Peki, EYT ne oldu, son durum ne? İşte, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

EYT son dakika haberleri: Meclis tarihinde değişiklik! EYT ne oldu, ne zaman çıkacak? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

EYT yasası ne zaman çıkacak sorusu Meclis çalışmalarına ara verilmesi nedeniyle yeniden gündemde. Daha önce TBMM'nin açılış tarihini belirleyen siyasi partiler ortak mutabakata vararak tarihi güncelledi. EYT ne oldu, ertelendi mi, iptal mi soruları yanıt aramaya başladı. Daha önce yapılan açıklamada yaş şartının kaldırılmasıyla birlikte prim günü hesaplama üzerinden SSK, BAĞKUR emeklilik şartları duyurulmuştu. Şimdi gözler yürürlük tarihinde. İşte, EYT son dakika haberleri 2023…

EYT son dakika haberleri: Meclis tarihinde değişiklik! EYT ne oldu, ne zaman çıkacak? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

MECLİS TARİHİNDE ORTAK MUTABAKAT!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası çıkış tarihi bekleniyor. Deprem felaketi sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TBMM açılış tarihini 21 Şubat olarak duyurmuştu.

Ancak deprem felaketindeki yoğun çalışmalar nedeniyle siyasi partiler yeni bir tarihte ortak mutabakata vardı. Elitaş yaptığı açıklamada yeni tarihi şöyle duyurdu:

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EYT son dakika haberleri: Meclis tarihinde değişiklik! EYT ne oldu, ne zaman çıkacak? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem"

Buna göre EYT düzenlemesi için yapılacak görüşmelerin de belirtilen tarihle birlikte devam etmesi bekleniyor.

EYT son dakika haberleri: Meclis tarihinde değişiklik! EYT ne oldu, ne zaman çıkacak? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

SON DAKİKA EYT HABERLERİ: KANUN TEKLİFİ SON ADIMDA

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinin bu hafta yasalaşması bekleniyordu ancak Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından milli yas ve afet bölgeleri için OHAL ilan edildi.

Böylece yasanın TBMM sürecinin bir süre daha uzaması bekleniyor.

EYT son dakika haberleri: Meclis tarihinde değişiklik! EYT ne oldu, ne zaman çıkacak? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

PRİM GÜNÜ VE SİGORTALILIK SÜRESİNİ TAMAMLAYAN HERKES EMEKLİ OLACAK

Teklifin basit, sade, uygulanabilir, en geniş kapsamlı ve eşitlikçi olduğunu belirten Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Prim gün sayısı, çalışma süresi ve yaş şartından iki şartı yerine getirenler yani prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran istinasız herkes emekli olmaya hak kazanacak. Yaptığımız düzenlemenin özü bu. Başka bir şart ilave etmek asla söz konusu değil. Bunu kim söylüyorsa bu düzenlemeye, düzenleme sahiplerine iftira atıyor demektir. Herkes müfteri olmaktan uzak olmalı. 'Siz bu teklifle yeni mağduriyetler oluşturuyorsunuz' demek iftiradır, kamuoyunu yanıltmaya dönük bir dezenformasyondur.

Teklifle, 1999'dan önce geçerli olan şartlardan birini, yaş şartını kaldırıyoruz; diğer iki şartı taşıyanların hepsini emekli ediyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna deklare edilen neyse bunu kanun teklifine dönüştürerek konuyu basit, yalın şekilde düzenledik. Yaş şartını kaldırdık, yaklaşık 5 milyon insanın emekli olabilmesini düzenledik. Bu yıl 2 milyon 250 bin kişinin mevcut mevzuata göre yürürlükte olan prim gün sayısı ve çalışma süresi dikkate alınarak emekli olabilme hakkını getiriyoruz. Bu, 10 milyon vatandaşımıza dokunmak demek. Böyle büyük müjdeli bir haber kimi çevrelerde paniğe ve meseleleri çarpıtmaya neden oldu."

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