EYT son dakika haberleri: Meclis tarihinde değişiklik! EYT ne oldu, ne zaman çıkacak? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

EYT son dakika haberleri yasalaşma süreci ile gündemde. Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi Meclis'e gelmiş, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilmişti. Genel Kurul'a gitmesi beklenen düzenleme, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi nedeniyle TBMM sürecini tamamlayamadı. Hak sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar EYT ne oldu, ertelendi mi, iptal mi sorularına yanıt aramaya başladı. Konuya dair açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Meclis açılış tarihi konusunda ortak mutabakat kararı duyuruldu. EYT yasası ne zaman çıkacak merak ediliyor. Peki, EYT ne oldu, son durum ne? İşte, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları…