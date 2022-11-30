Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EYT SON DAKİKA BUGÜN (30 Kasım 2022) | Staj, prim, tazminat, borçlanma... EYT ne zaman çıkacak, şartları neler ve kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 30.11.2022 11:12 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 11:12

EYT SON DAKİKA BUGÜN (30 Kasım 2022) | Staj, prim, tazminat, borçlanma... EYT ne zaman çıkacak, şartları neler ve kimleri kapsıyor?

Emeklilikte yaşa takılanlar son dakika haberleri 2022 takip edilmeye devam ediyor. Son Kabine Toplantısı sonrası yeniden gündemde yer edinen düzenleme hakkında en son AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan açıklama geldi. EYT ne zaman çıkacak sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmada son adımlar atılıyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, EYT son dakika bugün haberleri…

EYT SON DAKİKA BUGÜN 30 Kasım 2022 | Staj, prim, tazminat, borçlanma... EYT ne zaman çıkacak, şartları neler ve kimleri kapsıyor?

EYT ne zaman çıkacak sorusu yılbaşından bu yana en çok yanıt arayan konular arasında yerini koruyor. Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ile son adımda olduğu aktarılan emeklilikte yaşa takılanlar yasası Meclis'e gelmek için gün sayıyor. Staj, prim, kıdem tazminati, doğum ve askerlik borçlanmaları ile araştırılan yasa taslağı netleşmeye başladı. Peki, EYT ne zaman çıkacak, şartları nedir, kimleri kapsıyor? İşte, EYT son dakika haberleri 2022…

EYT SON DAKİKA BUGÜN 30 Kasım 2022 | Staj, prim, tazminat, borçlanma... EYT ne zaman çıkacak, şartları neler ve kimleri kapsıyor?

YASALAŞMASINA ŞAHİT OLACAĞIZ!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, sözleşmeliye kadro ve EYT açıklaması ile yasa tarihine dikkat çekti:

"Meclis takvimine uygun şekilde bunları çalışıp getireceğiz. Aralık ayında yapma planımız söz konusu. En kötü ihtimalle 2023 başında yasalaşmasına şahit olacağız"

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EYT SON DAKİKA BUGÜN 30 Kasım 2022 | Staj, prim, tazminat, borçlanma... EYT ne zaman çıkacak, şartları neler ve kimleri kapsıyor?

EYT YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Bilgin tarafından 1,5 milyon kişiyi kapsadığı aktarılan düzenleme ilgili Meclis tarihi olarak Aralık ayı verilmişti. Meclis takvimine bakıldığında 5 – 16 Aralık tarihleri arasında bütçe görüşmelerinin yapılması bekleniyor.

Bu tarihler arasında yasa teklifi Meclis gündeminde olmayacak ancak 16 Aralık sonrası yasanın Meclise gelmesi olası. Gelmemesi durumunda yeni yılda; ocak ayının başında düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.

Yeni yıla kalması halinde 5-15 Ocak 2023 tarihleri konuşulmaya başladı.

EYT SON DAKİKA BUGÜN 30 Kasım 2022 | Staj, prim, tazminat, borçlanma... EYT ne zaman çıkacak, şartları neler ve kimleri kapsıyor?

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR PRİME TAKILMAYACAK!

Bakan Bilgin tarafından son aktarılan gelişmelere göre bir süredir gündemde yer alan prime takılma meselesi de çözüldü:

"Milyonlarca EYT'li var deniliyor. Rakamlar 5 milyondan 8 milyona kadar çıkıyor. Şu anda yaş şartını kaldırsak emekli olacak, prim gün sayısı ve hizmet yılı tutan 1.5 milyon insan var. 1.5 milyon dediğim rakam, haziranda aldığımız veri.

EYT SON DAKİKA BUGÜN 30 Kasım 2022 | Staj, prim, tazminat, borçlanma... EYT ne zaman çıkacak, şartları neler ve kimleri kapsıyor?

Bu rakam yılsonu itibarıyla değişir. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söyledi. Prime takılanlar olmayacak. Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.

İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan değil."

SON DAKİKA