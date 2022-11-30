EYT SON DAKİKA BUGÜN (30 Kasım 2022) | Staj, prim, tazminat, borçlanma... EYT ne zaman çıkacak, şartları neler ve kimleri kapsıyor?

Emeklilikte yaşa takılanlar son dakika haberleri 2022 takip edilmeye devam ediyor. Son Kabine Toplantısı sonrası yeniden gündemde yer edinen düzenleme hakkında en son AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan açıklama geldi. EYT ne zaman çıkacak sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmada son adımlar atılıyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, EYT son dakika bugün haberleri…