EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Teklif Meclis’e geldi! İşte 2023 EYT şartları, yasa tarihi ve emeklilik tabloları

EYT son dakika haberleri bugün de gündemdeki yerini aldı. Son rötuşları yapılan kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Yaş sınırının kaldırılması ardından Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik hesaplama işlemleri başladı. Ocak zammı ile 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tabloları ortaya çıktı. Milyonlar bugün EYT şartları ve kapsamına dair AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'nun açıklamasına kilitlendi. 5000 prim gün sayısı ile değerlendirilen emeklilikte yaşa takılanlar staj, kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması, 3600 prim gibi konu başlıklarıyla araştırılıyor. Peki, EYT ne zaman açıklanacak, çıkacak? İşte, yasalaşma sürecine dair son durum…