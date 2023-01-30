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Haberler Yaşam EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Teklif Meclis'e geldi! İşte 2023 EYT şartları, yasa tarihi ve emeklilik tabloları
Giriş Tarihi: 30.01.2023 18:23 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 18:23

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Teklif Meclis'e geldi! İşte 2023 EYT şartları, yasa tarihi ve emeklilik tabloları

EYT son dakika haberleri bugün de gündemdeki yerini aldı. Son rötuşları yapılan kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Yaş sınırının kaldırılması ardından Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik hesaplama işlemleri başladı. Ocak zammı ile 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tabloları ortaya çıktı. Milyonlar bugün EYT şartları ve kapsamına dair AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'nun açıklamasına kilitlendi. 5000 prim gün sayısı ile değerlendirilen emeklilikte yaşa takılanlar staj, kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması, 3600 prim gibi konu başlıklarıyla araştırılıyor. Peki, EYT ne zaman açıklanacak, çıkacak? İşte, yasalaşma sürecine dair son durum…

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Teklif Meclis’e geldi! İşte 2023 EYT şartları, yasa tarihi ve emeklilik tabloları

EYT şartları ve kapsamının bugün yapılan açıklamanın ardından araştırılıyor. Bakan Bilgin tarafından ilk maaşlarını Martta alacakları belirtilen emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi Meclis'e geldi. Bakanlıklar tarafından sunumu yapılan düzenlemenin planları tamamlandı. 3600 prim gününe sahip vatandaşlar kısmi emeklilik için araştırmalarını sürdürürken SSK, BAĞKUR emeklilik şartları ve EYT maaş hesaplama işlemleri de hız kazandı. Peki, EYT ne zaman çıkacak ve yasalaşacak? İşte, EYT'de son dakika haberleri…

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Teklif Meclis’e geldi! İşte 2023 EYT şartları, yasa tarihi ve emeklilik tabloları

EYT HABERLERİ | BUGÜN MECLİS BAŞKANLIĞI'NDA!

EYT'de son adım atıldı! Geçtiğimiz günlerde imzaya sunulan taslak metinde son düzenlemeler yapıldı. Bakan Bilgin ve Bakan Nebati düzenlemeye dair sunumunu gerçekleştirdi.

İmzası tamamlanan EYT kanun teklifi 30 Ocak bugün Meclis Başkanlığı'nda yerini aldı. Ardından alt komisyonlardan geçecek düzeneleme yasalaşma yolunda.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu kanun teklifi maddeleri hakkında açıklamalarda bulundu:

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PRİM GÜNÜNÜ DOLDURAN HERKES!

"Birinci düzenlememiz bu konu ile ilgili. Aynen EYT platformlarının ortaya koyduğu yaşa takılma engelinin kaldırılması. Yürürlükteki mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini sigortalılık süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan istisnasız emekli olabilme hakkına sahip.

İster Bağkur'lu, ister SSK'lı, ister emekli sandığı hangi noktada olursa olsun bu konuda emeklilikte yaşa takılma meselesi bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren artık tarihe kavuşmuş olacak. 8 Eylül 1999 bu tarih dahil olmak üzere yani 9 Eylül 1999'dan önceye sigortalılık süresini mevcut mevzuata göre götürebilen her bir çalışanımız artık yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olabilecek."

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Teklif Meclis’e geldi! İşte 2023 EYT şartları, yasa tarihi ve emeklilik tabloları

"İkinci olarak, bu konuda çalışma hayatının desteklenmesi ve kayıt içerisinde bunun devam etmesi, üretimin, ihracatın, ekonominin büyümesi ve bu konuda bir sekteye uğranılmaması, işçimizin de, işverenimizin de, işyerimizin de lehine sonuçlar doğurabilmesi amacıyla biz bu konuda sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle 5 puan iş yerlerine bu konuda her bir çalışan emekliliği hak edip emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olan bütün çalışanlarla ilgili bu kanun teklifi bünyesinde yaklaşık 500 lira bir desteklemeyi Hazinemiz üstleniyor ve bu konuda yüzde 5 oranında bir destek primi söz konusu oluyor."

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Teklif Meclis’e geldi! İşte 2023 EYT şartları, yasa tarihi ve emeklilik tabloları

"Üçüncü olarak da, düzenlememiz özellikle bir başka sözümüzün yerine gelmesi münasebeti ile taşeron olarak bilinen ve bizim yaptığımız düzenleme ile bu konuda daimi statüye işçi statüsüne geçen bütün yüz binlerce arkadaşımız, çalışanlarımız ile ilgili bir düzenlemede bulunuyoruz.

Buna göre 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve 24. maddesinde düzenlenen ve emekliliğe hak kazanıldığı takdirde bu kardeşlerimizin zorunlu olarak iş akdinin feshine dönük düzenlemeyi kaldırıyoruz. Emekliliği hak eden bu taşerondan işçi kadrosuna geçin bütün arkadaşlarımız için ister emekli olabilme, isterse kendi yerlerinde çalışabilme imkanlarını sağlıyoruz. Dolayısıyla bu konuda yüz binlerce insanımızın da bu konuda zorunlu emekliliğini bu kanun teklifi kapsamında ortadan kaldırmış oluyoruz."

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