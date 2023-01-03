EYT son dakika haberleri: Yasa öncesi emekli zammı! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, şartları neler, emeklilik başvurusu başladı mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar yaş sınırının ortadan kalmasıyla çözüme kavuştu. Sırada yasalaşma süreci var. Meclis ve Resmi Gazete adımları için EYT son dakika haberleri takip ediliyor. SSK, Emekli Sandığı, Bağkur emeklilik şartları araştırılırken bugün açıklanan enflasyonla birlikte yasa öncesi emekli maaşı zammı da belli oluyor. EYT ne zaman yasalaşır, hangi tarihte, Meclis'e gelecek, yürürlüğe girdi mi, prim gün sayısı kaç olmalı gibi sorular yanıt arıyor. Emeklilik başvuru e devlet ekranı da gündemden düşmüyor. İşte, EYT son dakika haberleri 2023…