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Haberler Yaşam EYT son dakika haberleri: Yasa öncesi emekli zammı! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, şartları neler, emeklilik başvurusu başladı mı?
Giriş Tarihi: 03.01.2023 08:11 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 08:11

EYT son dakika haberleri: Yasa öncesi emekli zammı! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, şartları neler, emeklilik başvurusu başladı mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar yaş sınırının ortadan kalmasıyla çözüme kavuştu. Sırada yasalaşma süreci var. Meclis ve Resmi Gazete adımları için EYT son dakika haberleri takip ediliyor. SSK, Emekli Sandığı, Bağkur emeklilik şartları araştırılırken bugün açıklanan enflasyonla birlikte yasa öncesi emekli maaşı zammı da belli oluyor. EYT ne zaman yasalaşır, hangi tarihte, Meclis'e gelecek, yürürlüğe girdi mi, prim gün sayısı kaç olmalı gibi sorular yanıt arıyor. Emeklilik başvuru e devlet ekranı da gündemden düşmüyor. İşte, EYT son dakika haberleri 2023…

EYT son dakika haberleri: Yasa öncesi emekli zammı! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, şartları neler, emeklilik başvurusu başladı mı?

EYT son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen yaş sınırı çözümü yasalaşmayı bekliyor. Bugün belli olacak emekli zammı da emeklilikte yaşa takılanlarda ilk maaş öncesi müjdeli bir haber olacak. EYT ne zaman yasalaşır, ne zaman Meclis'e gelecek, hangi tarihte yürürlüğe girecek soruları yanıt arıyor. Emeklilik hesaplama ve başvuru ekranı SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı için ayrı ayrı araştırılıyor. Peki, EYT şartları neler, prim gün sayısı kaç olmalı? İşte, detaylar…

EYT son dakika haberleri: Yasa öncesi emekli zammı! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, şartları neler, emeklilik başvurusu başladı mı?

EYT YASASI İLE YAŞ SINIRI KALKTI!

Başkan Erdoğan beklenen EYT açıklamasını yaptı:

"Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık."

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EYT son dakika haberleri: Yasa öncesi emekli zammı! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, şartları neler, emeklilik başvurusu başladı mı?

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.

Bu noktada prim gün sayısı, sigorta girişi ve sigortalılık süresi gibi konu başlıkları gündemde olacak.

İşte, SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur şartları...

EYT son dakika haberleri: Yasa öncesi emekli zammı! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, şartları neler, emeklilik başvurusu başladı mı?

SSK için şartlar şöyle:

5.000 gün primi tamamlamak,

Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

Bağkur için şartlar şöyle:

Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

Aynı şartlar Emekli Sandığı için de geçerli sayılacak.

EYT son dakika haberleri: Yasa öncesi emekli zammı! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, şartları neler, emeklilik başvurusu başladı mı?

EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Başkan Erdoğan tarafından açıklanan düzenleme ile ilgili Meclis takvimine bakıldığında Ocak ayı içerisinde yasanın görüşülmesi bekleniyor.

Buna göre bu hafta EYT yasası ve sözleşmeliye kadronun Meclis gündeminde olması bekleniyor.

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