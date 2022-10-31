Emeklilik yasası formülleri tek tek değerlendirilirken Bakan Vedat Bilgin'in bu konuda açıklaması net oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için formüller masadaki yerini alırken binlerce vatandaş "EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler? EYT çıkacak mı, nedir?" sorularının yanıtları için araştırma yapıyor. İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar 2022 EYT son durum bilgisi.