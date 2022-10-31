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Haberler Yaşam EYT son durum: Emeklilikte Yaşa Takılanlar için formül; EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?
Giriş Tarihi: 31.10.2022 07:06 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 07:06

EYT son durum: Emeklilikte Yaşa Takılanlar için formül; EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

Emeklilikte Yaşan Takılanlar için araştırmalar güncel olarak sürüyor. EYT son durum bilgilerini öğrenmek isteyenler "EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler? EYT nedir, çıkacak mı?" sorularına yanıt arıyor. Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş heyecanla yasa teklifini beklerken, sigortalı çalışmaya 2000-2001 yıllarında başlayanlar da kapsama girmenin yolunu arıyor. İşe giriş tarihi, prim gün sayısını artıracak formüller merak edilirken, 2000 öncesi primler altın değeri taşıyor. İşte EYT son dakika haberleri!

EYT son durum: Emeklilikte Yaşa Takılanlar için formül; EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

Emeklilik yasası formülleri tek tek değerlendirilirken Bakan Vedat Bilgin'in bu konuda açıklaması net oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için formüller masadaki yerini alırken binlerce vatandaş "EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler? EYT çıkacak mı, nedir?" sorularının yanıtları için araştırma yapıyor. İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar 2022 EYT son durum bilgisi.

EYT son durum: Emeklilikte Yaşa Takılanlar için formül; EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş heyecanla yasa teklifini beklerken, sigortalı çalışmaya 2000-2001 yıllarında başlayanlar da kapsama girmenin yolunu arıyor. İşe giriş tarihi, prim gün sayısını artıracak formüller merak edilirken, 2000 öncesi primler altın değeri taşıyor. Bu nedenle de 1996, 1997, 1998 ve 1999'da yatırılan primler aylığı artırmada önem taşıyor. Emekli aylığını artırmak için 2000 öncesi yüksek tavandan borçlanmakta fayda var.

İşte altın değerindeki diğer EYT önerileri...

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EYT son durum: Emeklilikte Yaşa Takılanlar için formül; EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

EYT'Lİ DE OLSAN PRİM GÜNÜN MUTLAKA DOLMASI GEREK

Sabah Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in haberine göre:

Bakıldığında emekli olabilmek için mutlaka istenen prim gün sayısını doldurmak lazım. Bu günlerde milyonlarca vatandaşın beklediği EYT düzenlemesi çıktığında da yine emeklilik için prim gün sayısı önem kazanacak. 8 Eylül 1999 öncesine dönüldüğünde bile SSK'da en az 5.000 gün gerekecek.

EYT son durum: Emeklilikte Yaşa Takılanlar için formül; EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

BORÇLANMA İMKANI VAR

Prim günlerini tamamlamak için Yasalarımız değişik kesimlere borçlanma imkanları sunuyor. Bunlardan ön çok bilinenleri ise doğum ve askerlik borçlanmaları…

Borçlanma parasını ödeyerek toplu olarak prim satın alma anlamına geliyor. Erkekler askerlikte geçen sürelerin parasını ödeyerek prim gün sayılarına ekleyebiliyor. Kadınlar da sigortadan sonraki 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yapabiliyor.

EYT son durum: Emeklilikte Yaşa Takılanlar için formül; EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

2000 yılından önce fiili hizmet zammıyla çalışılması durumunda yıpranma süresi başlangıcı geri çekiyor. Askerlikten önce herhangi bir sigorta kolundan işe başlamayanların askerlik borçlanması yapması durumunda emeklilik yaş ve günleri öne çekiyor. Örneğin sigorta girişi Nisan 2000 olmasına karşın 1994 yılında 18 ay askerlik yapan bir kişinin borçlanması halinde sigorta başlangıcı 550 gün geri çekiliyor, 1997'nin ortalarına gidiyor ve EYT'ten yararlanabiliyor.

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