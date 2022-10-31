Emeklilikte Yaşan Takılanlar için araştırmalar güncel olarak sürüyor. EYT son durum bilgilerini öğrenmek isteyenler "EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler? EYT nedir, çıkacak mı?" sorularına yanıt arıyor. Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş heyecanla yasa teklifini beklerken, sigortalı çalışmaya 2000-2001 yıllarında başlayanlar da kapsama girmenin yolunu arıyor. İşe giriş tarihi, prim gün sayısını artıracak formüller merak edilirken, 2000 öncesi primler altın değeri taşıyor. İşte EYT son dakika haberleri!