EYT Staj Sigortası Son Dakika 2023: EYT staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı, kapsama alındı mı, son durum ne?

EYT staj ve çıraklık sigortası son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifi yasalaşma tarihi belli oldu. Prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlara emeklilik hakkı sağlayacak olan EYT düzenlemesi 28 Şubat Salı bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Bu noktada staj mağdurları, staj ve çıraklık sigortasının EYT 'de başlangıç kapsamına alınıp alınmayacağı ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları ve kapsamı gibi detaylar geçtiğimiz günlerde netliğe kavuşmuştu. Peki, EYT staj sigortası başlangıç sayılacak mı, staj yapanlar EYT kapsamına alınacak mı? İşte, EYT staj ve çıraklık sigortası son durum ve gelişmeler…