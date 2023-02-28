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Haberler Yaşam EYT Staj Sigortası Son Dakika 2023: EYT staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı, kapsama alındı mı, son durum ne?
Giriş Tarihi: 28.02.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 10:00

EYT Staj Sigortası Son Dakika 2023: EYT staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı, kapsama alındı mı, son durum ne?

EYT staj ve çıraklık sigortası son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifi yasalaşma tarihi belli oldu. Prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlara emeklilik hakkı sağlayacak olan EYT düzenlemesi 28 Şubat Salı bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Bu noktada staj mağdurları, staj ve çıraklık sigortasının EYT 'de başlangıç kapsamına alınıp alınmayacağı ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları ve kapsamı gibi detaylar geçtiğimiz günlerde netliğe kavuşmuştu. Peki, EYT staj sigortası başlangıç sayılacak mı, staj yapanlar EYT kapsamına alınacak mı? İşte, EYT staj ve çıraklık sigortası son durum ve gelişmeler…

EYT Staj Sigortası Son Dakika 2023: EYT staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı, kapsama alındı mı, son durum ne?

Staj sigortası EYT kapsamına alınacak mı sorusu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifi, 28 Şubat yani bugün Meclis'e geliyor. Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemenin Genel Kurulu'nda oylandıktan sonra yasalaşarak Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak. Staj ve çıraklık dönemi sigortasının EYT kapsamına dahil edilip edilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Bilindiği üzere SSK, BAĞKUR emeklilik şartları, kapsamı, kadın ve erkek prim gün sayısı ve sigortalılık süresi gibi detaylar, geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Peki, EYT staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı, staj yapanlar EYT kapsamına alınacak mı? İşte, 2023 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT staj

EYT Staj Sigortası Son Dakika 2023: EYT staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı, kapsama alındı mı, son durum ne?

SON DAKİKA | MECLİS AÇILIYOR: İLK GÜNDEM MADDESİ EYT!

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan kanun teklifinde yasalaşma tarihi belli oldu. Kahramanmaraş depremi nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28 Şubat 2023 Salı günü yani bugün açılıyor.

EYT düzenlemesi için kanun teklifi, bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren ve yaş şartı olmadan emeklilik hakkı verecek EYT yasası oylandıktan sonra yasalaşarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Ardından söz konusu yasa, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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EYT Staj Sigortası Son Dakika 2023: EYT staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı, kapsama alındı mı, son durum ne?

"EYT NE ZAMAN ÇIKACAK" SORUSU YANIT BULDU

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş EYT'nin yasalaşma tarihini açıkladı.

Elitaş yaptığı açıklamada, "4 Maddelik kanun teklifi, eğer siyasi parti grupları katkı sağlarlarsa, salı günü kanun teklifini bitirebiliriz. Hemen genel üzerindeki yaptığımız görüşmelerle bunu değerlendirebiliriz. Ama kanun temel kanun olmadığından normal şartlar altında genel kurulda 12-13 saatlik bir çalışma ile sabaha karşı bitme durumu olur ki, o zaman Çarşamba günü nihayete erer diye düşünüyorum." diye konuştu.

EYT Staj Sigortası Son Dakika 2023: EYT staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı, kapsama alındı mı, son durum ne?

EYT NE ZAMAN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK?

EYT yasasının 28 Şubat tarihinde gündeme gelmesi ve Genel Kurul'da oylanıp 1 Mart tarihinde yasalaştıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yine Mart ayının ilk günlerinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EYT Staj Sigortası Son Dakika 2023: EYT staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı, kapsama alındı mı, son durum ne?

EYT BORÇLANMASINDA DEPREM BÖLGESİNE EK SÜRE!

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden yararlanmak isteyen birçok vatandaş asgari ücret zammından etkilenmemek için Aralık ayında borçlanma başvurularını gerçekleştirmişti. SGK da Ocak ayı itibarıyla tebligatları yollamaya başlamıştı. Başvurunun yanmaması ve zamsız ödeme almamak için borçlanmayı tebliğden itibaren 1 ay, ihyayı da 3 ay içinde ödemek gerekiyordu.

Kahramanmaraş depremi ardından afet bölgesinde yaşayanlar için ek süre getirildi. Buna göre EYT ödemelerinde son tarihi olarak 31 Ağustos dikkate alınacak.

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