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Haberler Yaşam EYT yasası son dakika bugün (7 Aralık 2021): EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?
Giriş Tarihi: 07.12.2021 11:57 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 11:57

EYT yasası son dakika bugün (7 Aralık 2021): EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

EYT yasası halen primlerini ödeyen ancak emeklilik için yaşının dolmasını bekleyen vatandaşların gündemde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarının ardından konu gündeme taşınmıştı. Öte yandan gün içerisinde binlerce kişi "2021 EYT yasası nedir, çıktı mı, çıkacak mı, son durum ne?" sorularına yanıt arıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtilerek detaylar paylaşıldı. Peki, 2021 EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte detaylar...

EYT yasası son dakika bugün 7 Aralık 2021: EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası konusu ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Primlerinin ödenmesine karşın emekli olabilmek adına yaşını bekleyen vatandaşların yüzünü güldürecek olan bu yasayla ilgili çeşitli formüller üzerinde durulduğu geçtiğimiz aylarda iddia edilmişti. Öte yandan binlerce kişi "EYT nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar konuyla ilgili yasanın uygulamaya konması için geri sayıma başladı. Peki, EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte son durum ile son dakika gelişmeleri bugün...

EYT yasası son dakika bugün 7 Aralık 2021: EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?
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EYT yasası son dakika bugün 7 Aralık 2021: EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?
EYT yasası son dakika bugün 7 Aralık 2021: EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?
EYT yasası son dakika bugün 7 Aralık 2021: EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?
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