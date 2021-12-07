EYT yasası son dakika bugün (7 Aralık 2021): EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası konusu ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Primlerinin ödenmesine karşın emekli olabilmek adına yaşını bekleyen vatandaşların yüzünü güldürecek olan bu yasayla ilgili çeşitli formüller üzerinde durulduğu geçtiğimiz aylarda iddia edilmişti. Öte yandan binlerce kişi "EYT nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar konuyla ilgili yasanın uygulamaya konması için geri sayıma başladı. Peki, EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte son durum ile son dakika gelişmeleri bugün...