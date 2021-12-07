EYT yasası son dakika bugün (7 Aralık 2021): EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

EYT yasası halen primlerini ödeyen ancak emeklilik için yaşının dolmasını bekleyen vatandaşların gündemde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarının ardından konu gündeme taşınmıştı. Öte yandan gün içerisinde binlerce kişi "2021 EYT yasası nedir, çıktı mı, çıkacak mı, son durum ne?" sorularına yanıt arıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtilerek detaylar paylaşıldı. Peki, 2021 EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte detaylar...