EYT'liler banka promosyonu ve bayram ikramiyesi alacak mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Bir süredir merakla beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile ilgili detaylar netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaş sınırının kaldırıldığını duyurdu. Düzenlemenin yasalaşması ile yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaş emekli olacak. Böylece EYT şartları arasında sadece 5.000 prim gününü doldurmak kaldı. Bu noktada EYT ile emekli olanların banka promosyon ödemesi ve bayram ikramiyesi alıp almayacağı merak konusu oldu. Peki, EYT'liler banka promosyonu ve bayram ikramiyesi alacak mı? EYT emeklisi banka promosyonu ve bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilenler.