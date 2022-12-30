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Haberler Yaşam EYT'liler banka promosyonu ve bayram ikramiyesi alacak mı? EYT emeklisi banka promosyonu ve bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 30.12.2022 14:11 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 14:11

EYT'liler banka promosyonu ve bayram ikramiyesi alacak mı? EYT emeklisi banka promosyonu ve bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

EYT'liler banka promosyonu ve bayram ikramiyesi alacak mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Bir süredir merakla beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile ilgili detaylar netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaş sınırının kaldırıldığını duyurdu. Düzenlemenin yasalaşması ile yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaş emekli olacak. Böylece EYT şartları arasında sadece 5.000 prim gününü doldurmak kaldı. Bu noktada EYT ile emekli olanların banka promosyon ödemesi ve bayram ikramiyesi alıp almayacağı merak konusu oldu. Peki, EYT'liler banka promosyonu ve bayram ikramiyesi alacak mı? EYT emeklisi banka promosyonu ve bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilenler.

EYT’liler banka promosyonu ve bayram ikramiyesi alacak mı? EYT emeklisi banka promosyonu ve bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

EYT emeklisi banka promosyonu ve bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar, kaç TL alacak soruları yanıt aramaya devam ediyor. Emekli olmak için yaşı bekleyenler için müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde yaş şartının olmayacağını duyurdu. Bu kararla beraber prim ödeme gün sayısını ve sigortalılık süresini tamamlayan 2 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı elde etti. Bu gelişme sonrası EYT'lilerin banka promosyonu ve bayram ikramiyesi alıp almayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu noktada, ''EYT'liler banka promosyonu ve bayram ikramiyesi alacak mı? EYT emeklisi banka promosyonu ve bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?'' sorularına yanıt arıyor. İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

EYT’liler banka promosyonu ve bayram ikramiyesi alacak mı? EYT emeklisi banka promosyonu ve bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI!

Külliye'deki EYT toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT açıklaması ile yaş sınırı konusu yanıt buldu. İşte o açıklamalar:

EYT olarak bilinen bu düzenleme kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır. Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemini, makul bir seviyeye getirilmesi hususunda çok önemli reformlara imza atmış bir hükümetiz.

Ülke ekonomisinin üzerine yük bindirmemek için uzunca bir süre böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık. Devlet için büyük bir fedakarlık olan bu düzenleme ile artık sistemi yerli yerine oturtmuş olacağız.

Ülke ekonomisinin üzerine kaldıramayacağı yükler bindirmemek için bu düzenlemeye sıcak bakmadık. Büyüyen, gelişen kalkınan Türkiye'nin imkânlarının elverdiğini gördüğümüzde ilgili kurumlara talimat vererek çalışmaları başlattık. Geçtiğimiz hafta duyurduğumuz asgari ücret rakamı da bu iradenin tezahürüdür.

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EYT’liler banka promosyonu ve bayram ikramiyesi alacak mı? EYT emeklisi banka promosyonu ve bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

EYT YASASINDA YAŞ SINIRI KALKTI!

"Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık."

EYT’liler banka promosyonu ve bayram ikramiyesi alacak mı? EYT emeklisi banka promosyonu ve bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesinin şartları şu şekilde:

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için uygulanacak:

SSK (4A) için;

5.000 gün primi tamamlamak,

Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için;

Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

EYT’liler banka promosyonu ve bayram ikramiyesi alacak mı? EYT emeklisi banka promosyonu ve bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

EYT'LİLER BANKA PROMOSYONU ALACAK MI?

Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan EYT düzenlemesinin detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

EYT'de yaş şartının kaldırılmasıyla beraber milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lu emekli maaşı ile birlikte emekli promosyon hesabı yapmaya başladı.

EYT yasasının Ocak ayının ilk yarısında Meclis'ten geçerek Başkan Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yasa Meclis'ten geçmesi durumunda Şubat'ta maaş hesaplama işlemleri başlayacak. EYT yasası ile birlikte birçok kişi hem emekli maaşı hem de emekli promosyonu alacak.

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