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Haberler Yaşam Fahiş fiyat kurnazlığı: Halde 18 rafta 59 lira!
Giriş Tarihi: 01.06.2023 16:50 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 16:51

Fahiş fiyat kurnazlığı: Halde 18 rafta 59 lira!

Halde 18 liraya satışa çıkan erik marketlerde 59 liraya satılmaya başladı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu fahiş fiyatların önlenmesi için geliştirilen 'Hal Kayıt Sistemi'nin önemini anlattı. Ağaoğlu, "Ticaret Bakanlığı'nın geliştirdiği bir 'Hal Kayıt Sistemi' var. Bu uygulamayı akıllı telefonuna indiren tüketici, Hal Kayıt Sistemi'ne künyeyi okutarak karekod üzerinden kaça alındığını, nereden alındığını, ne zaman alındığını, ne miktar alındığını görebilecek. Sistemde fiyatları görüp anormal durumlarda şikayet edebilirler, inceleme yapılır ve gereken yaptırım yapılır" ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları

Fahiş fiyat kurnazlığı: Halde 18 rafta 59 lira!

Son dönemde sebze ve meyvedeki yüksek fiyatlar tüketicilerin tepkisine neden olurken, bazı marketlerde etiketlere yansıyan farklı fiyatlar, ürünlerin hal çıkış fiyatı ile raf fiyatının sorgulanmasına neden oldu. Bazı marketlerde eriğin 18 liradan alınıp 59 lira 95 kuruşa satılması da tepki çekti. Uzmanlar, bu duruma karşı tarımda fahiş fiyatların önlenmesi için geliştirilen 'Hal Kayıt Sistemi'nin önemine dikkat çekti. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Hal Kayıt Sistemi'ni kullanarak, marketteki fiyatları karekod ile inceleyerek anlattı.

Fahiş fiyat kurnazlığı: Halde 18 rafta 59 lira!

"KAREKOD OKUTARAK ALIŞ FİYATINI GÖRSÜNLER"
Vatandaşların mutlaka karekod okutması gerektiğini hatırlatan Aydın Ağaoğlu, "Soğan fiyatı neredeyse seçim sloganı oldu. Seçim bitti, 30 liraya çıkmış olan şu an 9 lira 95 kuruş. Bunun kaça alındığını, ne maliyetle markete getirildiğini bilmek tüketicinin hakkı. Ben eskiden beri söylüyorum. Ticaret Bakanlığı'nın geliştirdiği bir Hal Kayıt Sistemi var.

Hal kayıt sistemi' ile tespit edildi! Halde 18 rafta 59 lira | Video

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Fahiş fiyat kurnazlığı: Halde 18 rafta 59 lira!

Bu uygulamayı akıllı telefonuna indiren tüketici, halk kayıt sistemine ait künyeyi okutarak karekod üzerinden kaça alındığını, nereden alındığını, ne zaman alındığını, ne miktar alındığını görebilecek. Fahiş fiyat ile karşı karşıya ise bunu fark edip alışverişini başka yerden gerçekleştirebilir.

Fahiş fiyat kurnazlığı: Halde 18 rafta 59 lira!

Tüketicilere tavsiyem, mutlaka öncelikle bir fiyat araştırması yapsınlar. Sebze ve meyve reyonlarında özellikle karekodu okutarak Hal Kayıt Sistemi'nde alış fiyatını görsünler. Bu uygulama telefonumda var, soğan 8 liraya alındığını görüyoruz, 9 lira 95 kuruşa satıldığını görüyoruz. Patates ise 14 liradan alınmış, satış fiyatı ise 17 lira 95 kuruş. Bu normal bir fark ama 1 liraya alıp 6 liraya satılıyorsa bir anormallik var" dedi.

Fahiş fiyat kurnazlığı: Halde 18 rafta 59 lira!

Sistem üzerinden şikayet ettikleri takdirde yaptırım uygulanacağını ifade eden Ağaoğlu, "Dün pazara çıktım, fiyatlara baktım. Erik, domates, salatalığın fiyatlarına baktım. Allah'tan yerel marketler ve pazarlar var. Tüketicilere tavsiyem ilk gittikleri yerden alışveriş yapmasınlar. Dün pazarda 25 liraya gayet güzel erikleri gördüm.

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