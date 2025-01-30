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Falezlerde sır olay! Genç kızın düşüp kurtulduğu falezlerde Boran yaşamını yitirdi! Aralarındaki ilişki ise şok etti!
Giriş Tarihi: 30.01.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
14:19
Falezlerde sır olay! Genç kızın düşüp kurtulduğu falezlerde Boran yaşamını yitirdi! Aralarındaki ilişki ise şok etti!
Antalya'da yaklaşık 40 metrelik falezlerin dip noktasında bir gencin cansız bedeni bulundu. Ailenin kayıp başvurusu yaptığı oğullarının ölüm haberini alan anne sinir krizi geçirirken "18'e bunun için mi girdi" diyerek gözyaşı döktü. Hayatını kaybeden gencin dün akşam kayalıklardan düşen ve kurtarılan genç kızın arkadaşı olduğu, cesedin ise olay yerine yakın bir noktada bulunduğu öğrenildi.