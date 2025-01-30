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Giriş Tarihi: 30.01.2025 14:19 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 14:19

Falezlerde sır olay! Genç kızın düşüp kurtulduğu falezlerde Boran yaşamını yitirdi! Aralarındaki ilişki ise şok etti!

Antalya'da yaklaşık 40 metrelik falezlerin dip noktasında bir gencin cansız bedeni bulundu. Ailenin kayıp başvurusu yaptığı oğullarının ölüm haberini alan anne sinir krizi geçirirken "18'e bunun için mi girdi" diyerek gözyaşı döktü. Hayatını kaybeden gencin dün akşam kayalıklardan düşen ve kurtarılan genç kızın arkadaşı olduğu, cesedin ise olay yerine yakın bir noktada bulunduğu öğrenildi.

İHA
Falezlerde sır olay! Genç kızın düşüp kurtulduğu falezlerde Boran yaşamını yitirdi! Aralarındaki ilişki ise şok etti!

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde bulunan falez bandında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinden bu yana Hüseyin Boran Karabulut'a (18) ulaşamayan ailesi polis merkezine giderek başvurusunda bulundu.

Falezlerde sır olay! Genç kızın düşüp kurtulduğu falezlerde Boran yaşamını yitirdi! Aralarındaki ilişki ise şok etti!

Sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede arama yaptı. Yaklaşık 40 metrelik falezlerin dip noktasında bir kişinin cansız bedenine ulaşan deniz polisi, gencin cansız bedenini alarak Yat Limanı'na getirdi.

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Falezlerde sır olay! Genç kızın düşüp kurtulduğu falezlerde Boran yaşamını yitirdi! Aralarındaki ilişki ise şok etti!

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine Cinayet Büro Amirgili ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede gencin 18 yaşındaki Hüseyin Boran Karabulut olduğu belirlendi.

Falezlerde sır olay! Genç kızın düşüp kurtulduğu falezlerde Boran yaşamını yitirdi! Aralarındaki ilişki ise şok etti!

FALEZLERDEN DÜŞEN VE KURTARILAN KIZ İLE ARKADAŞMIŞ

Bu arada kayıp başvurusunda bulundukları oğullarının ölüm haberini alan aile Yat Limanı'nda bulunan Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne geldi. Gencin yakınları ve ailesi gözyaşlarına boğulurken, oğlunu son kez görmek isteyen anne sinir krizi geçirdi. Acılı anne "18'e bunun için mi girdi" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekiplerinin çalışmasının ardından Karabulut'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Falezlerde sır olay! Genç kızın düşüp kurtulduğu falezlerde Boran yaşamını yitirdi! Aralarındaki ilişki ise şok etti!

"YARDIM EDİN, DAYANAMIYORUM"

Öte yandan hayatını falezlerden düşerek hayatını kaybettiği değerlendirilen Hüseyin Boran Karabulut'un dün akşam aynı noktada yaşanan falezlerden düşme olayında yardım çığlıklarını üzerine kurtarılan Yağmur Z.'nin arkadaşı olduğu öğrenildi. Dün akşam 20.45 sıralarında yaşanan olayda "Yardım edin, dayanamıyorum" diyerek yardım isteyen kadın sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilmiş, karadan ulaşımın imkansız olduğu noktadan isminin Yağmur Z. (15) olduğu genç kız bulunduğu yerden deniz polisi tarafından kurtarılmıştı.

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