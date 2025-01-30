Falezlerde sır olay! Genç kızın düşüp kurtulduğu falezlerde Boran yaşamını yitirdi! Aralarındaki ilişki ise şok etti!

FALEZLERDEN DÜŞEN VE KURTARILAN KIZ İLE ARKADAŞMIŞ

Bu arada kayıp başvurusunda bulundukları oğullarının ölüm haberini alan aile Yat Limanı'nda bulunan Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne geldi. Gencin yakınları ve ailesi gözyaşlarına boğulurken, oğlunu son kez görmek isteyen anne sinir krizi geçirdi. Acılı anne "18'e bunun için mi girdi" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekiplerinin çalışmasının ardından Karabulut'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.