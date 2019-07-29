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'nde bu sabah!

'neki asfalt çalışmasının sona ermesi ile trafikte yoğunluk azaldı. FSM Köprüsü'nün asfalt yenileme çalışmasından sonraki ilk hali havadan görüntülendi.

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 29.07.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 10:57
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bu sabah!

'nde 27 Haziran'da başlayan asfalt yenileme çalışması sona erdi. Köprü dün saat 18.00'den itibaren trafiğe açıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bu sabah!

Asfalt yenileme çalışmalarından dolayı kapatılan şeritlerle köprü trafiği durma noktasına gelmişti.

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bu sabah!

Dün çalışmalarını bittiği köprüde trafik yoğunluğunun azaldığı görüldü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bu sabah!

Köprünün son durumu ise havadan görüntülendi. Köprüdeki trafiğin Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na, Avrupa Yakası'ndan da Anadolu Yakası'na akıcı olduğu görüldü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bu sabah!

Bundan sonra asfalt yenileme gerektiği zaman, sadece en üstteki 2,5 santimetrelik tabakanın yenilenmesi yeterli olacak.

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