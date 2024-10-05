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Giriş Tarihi: 05.10.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 11:14

Fatih’teki katliamda yeni gelişme: İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in cansız bedenleri teslim alındı

İstanbul Fatih'teki korkunç olayda Semih Çelik iki genç kızı acımasızca öldürdü. 19 yaşında olan ve kasap olduğu öğrenilen Semih Çelik'in önce Eyüpsultan'da eski kız arkadaşı 19 yaşındaki Ayşenur Halil'in boğazını keserek öldürdü. Ardından okul arkadaşı İkbal Uzuner'in evine giden Çelik burada genç kızı vahşice katletti. Daha sonra Edirnekapı Surların'dan aşağıya atlayarak intihar etti. Şüphelinin evinde bulunan karakalem detayı ise herkesi şaşkına çevirdi. Öte yandan gece geç saatlerde katil Semih Çelik'in cesedi babası tarafından, katlettiği genç kız Ayşenur Halil'in cansız bedeni ailesi tarafından teslim alındı. İkbal Uzuner'in cansız bedeni ise sabah saatlerinde cenaze yakınlarına teslim edildi. İkbal Uzuner'in cenazesinin Fatih Camiinde öğlen namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK
Fatih’teki katliamda yeni gelişme: İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in cansız bedenleri teslim alındı

Fatih'te gerçekleşen vahşet, iddialara göre şöyle yaşandı. SABAH gazetesinin edindiği korkunç detaylara göre olay 16.00 sıralarında meydana geldi.

Fatih’teki katliamda yeni gelişme: İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in cansız bedenleri teslim alındı

Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in bıçakla başını kesip aşağı attı.

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Fatih’teki katliamda yeni gelişme: İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in cansız bedenleri teslim alındı

Ardından boğazına ip geçiren Çelik surlardan atladı. Çelik'in Eyüpsultan'da saat 15.30'da da Ayşenur Halil'i öldürdüğü ortaya çıktı.

Fatih’teki katliamda yeni gelişme: İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in cansız bedenleri teslim alındı

Bunun üzerine yapılan çalışmalarda kısa bir süre önce Eyüpsultan ilçesinde bir adreste bulunan cesedin Ayşenur Halil isimli kıza ait olduğu öğrenildi.

Fatih’teki katliamda yeni gelişme: İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in cansız bedenleri teslim alındı

Yapılan incelemelerde genç kızın başının kesilip gövdesinden ayrıldığı belirlendi.

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