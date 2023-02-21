Fay hattı nedir, ne demek? Fay hattı kırılması nasıl olur, Antakya fayı kırıldı mı, koptu mu? Fay hattı kırılması sonuçları ve türleri!

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN 'ADANA' UYARISI!

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de Kahramanmaraş depremiyle bir enerji transferi gerçekleştiğinin altını çizdi. Görür, Adana havzası için uyarıda bulundu.

Görür şunları söyledi: Genelde bir yerde deprem olduğu zaman açığa çıkan enerjinin bir kısmı da o fayın güneyine ve kuzeyine iki uca doğru transfer edilir. Maraş depremlerinin ardından bilimsel olarak Adana havzasına dikkat etmek lazım. Buradaki faylar kırılıp depreme neden olabilir demiştik.

HATAY BÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Türkiye sınırları içerisinde Ölüdeniz fayında biz artık daha büyük deprem beklemiyoruz. Adana'da bir hassasiyetimiz var. Maraş depremleri Malatya fayında da biraz enerji transferine neden olmuş olabilir. Dikkat etmek lazım.

Günlerdir uyardığımız Kahramanmaraş depremi sonrası Hatay ve Adana'da beklenen depremin Hatay bölümü bu akşam gerçekleşti. Bundan sonrası için sırada Adana ve Kıbrıs'ta da benzer büyüklükte bir deprem riski var.

Kahramanmaraş depremi enerji transferi gerçekleştirdi ve Hatay'daki depremi tetikledi.

Yer bilimcilerin en önemli sorunu deprem tahminidir. Tarihini tam olarak bilemiyoruz. Tahmini söyleyebiliyoruz. Hakkari yöresinde de sıkıntı olabilir diyorum. Sebebi ise Maraş depremleri Hakkari yöresini sıkıştırmış olabileceğini düşünüyorum. Bilimsel öngörü ile uyarıyorum.