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Giriş Tarihi: 21.02.2023 08:08 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 08:08

Fay hattı nedir, ne demek? Fay hattı kırılması nasıl olur, Antakya fayı kırıldı mı, koptu mu? Fay hattı kırılması sonuçları ve türleri!

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. 10 ilde derin yaralar açan Kahramanmaraş depreminin yaraları henüz sarılamamışken Türkiye yine felaketi yaşadı. 20 Şubat Pazartesi akşamı Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen Hatay depremleri sonrası fay hattı nedir, ne demek, kırılma türleri neler soruları yanıt aramaya başladı. Antakya fayı üzerinde gerçekleşen iki büyük depremin merkez üssü Defne ve Samandağ olarak belirlendi. Şimdi vatandaşlar fay hattı kırıldı mı, koptu mu sorularını araştırıyor. İşte, fay hattı kırılması sonuçları ve Türkiye haritası

Fay hattı nedir, ne demek? Fay hattı kırılması nasıl olur, Antakya fayı kırıldı mı, koptu mu? Fay hattı kırılması sonuçları ve türleri!

Fay hattı nedir, ne demek soruları Hatay depremi sonrası gündemdeki yerini aldı. Merkez üssü yanı sıra Mersin, Adana, Antalya, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi illerde de hissedilen deprem sonrası fay hattı kırılması nasıl olur, sonuçları neler sorularına yanıt aranıyor. Peki, Antakya fay hattı kırıldı mı, koptu mu? İşte, detaylar…

Fay hattı nedir, ne demek? Fay hattı kırılması nasıl olur, Antakya fayı kırıldı mı, koptu mu? Fay hattı kırılması sonuçları ve türleri!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Öte yandan uzman isimler tarafından Maraş depreminden kaynaklı enerji transferinin Hatay'daki depremlere neden olduğu belirtildi.

Deprem uzmanları Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve Prof. Dr. Naci Görür dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adana havzası için ise çok kritik bir uyarı geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremden sonra oluşan gerilim birikmesiyle Antakya fayının kırıldığını söyledi.

Sözbilir, ilk bilgilerin Hatay'daki depremlerin sismik kaynağının Antakya fayı olduğunu gösterdiğini söyledi.

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Fay hattı nedir, ne demek? Fay hattı kırılması nasıl olur, Antakya fayı kırıldı mı, koptu mu? Fay hattı kırılması sonuçları ve türleri!

"ANTAKYA STRESE DAYANAMADI"

Antakya fayında geçen hafta gözlem yaptığını ifade eden Sözbilir, "İlk büyük depremden sonra kırılan fayın güney ve kuzey ucunda gerilim birikimi olmuştu.

Antakya fayı bu strese dayanamadı ve kırıldı.

Büyük deprem Antakya fayını tetikledi. Geçen hafta bu fay üzerinde yaptığımız gözlemlerde fayın kırılmaya karşı zorlandığını gösteren çatlaklar gözlemiştik." diye konuştu.

Prof. Dr. Sözbilir, halkın hasarlı binalara girmemesi, gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması ve telefonların kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Fay hattı nedir, ne demek? Fay hattı kırılması nasıl olur, Antakya fayı kırıldı mı, koptu mu? Fay hattı kırılması sonuçları ve türleri!

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN 'ADANA' UYARISI!

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de Kahramanmaraş depremiyle bir enerji transferi gerçekleştiğinin altını çizdi. Görür, Adana havzası için uyarıda bulundu.

Görür şunları söyledi: Genelde bir yerde deprem olduğu zaman açığa çıkan enerjinin bir kısmı da o fayın güneyine ve kuzeyine iki uca doğru transfer edilir. Maraş depremlerinin ardından bilimsel olarak Adana havzasına dikkat etmek lazım. Buradaki faylar kırılıp depreme neden olabilir demiştik.

HATAY BÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Türkiye sınırları içerisinde Ölüdeniz fayında biz artık daha büyük deprem beklemiyoruz. Adana'da bir hassasiyetimiz var. Maraş depremleri Malatya fayında da biraz enerji transferine neden olmuş olabilir. Dikkat etmek lazım.

Günlerdir uyardığımız Kahramanmaraş depremi sonrası Hatay ve Adana'da beklenen depremin Hatay bölümü bu akşam gerçekleşti. Bundan sonrası için sırada Adana ve Kıbrıs'ta da benzer büyüklükte bir deprem riski var.

Kahramanmaraş depremi enerji transferi gerçekleştirdi ve Hatay'daki depremi tetikledi.

Yer bilimcilerin en önemli sorunu deprem tahminidir. Tarihini tam olarak bilemiyoruz. Tahmini söyleyebiliyoruz. Hakkari yöresinde de sıkıntı olabilir diyorum. Sebebi ise Maraş depremleri Hakkari yöresini sıkıştırmış olabileceğini düşünüyorum. Bilimsel öngörü ile uyarıyorum.

Fay hattı nedir, ne demek? Fay hattı kırılması nasıl olur, Antakya fayı kırıldı mı, koptu mu? Fay hattı kırılması sonuçları ve türleri!

FAY HATTI NEDİR?

Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerilme ve sıkışmalar, yer kabuğunun bazı bölümlerinde yüzyıllar boyunca enerji biriktirir. Bu enerjiler zaman zaman ortaya çıkar. Yer kabuğundaki bu hareketli kesimlere "fay" adı verilir.

Birbirlerinin hareketini engelleyen levhalar arasında sürtünme başlar. Levhaların birbirlerine sürtünmesi sırasında, büyük kaya kütlelerinin arasında kalan "fay" adını verdiğimiz zayıf yerler zorlanırlar ve buralarda gerilme enerjisi birikir.

Zorlanma ve sürtünmenin etkisiyle kısa bir zaman içerisinde çok şiddetli bir kırılma ve hareket ortaya çıkar. Oluşan ilk harekete "deprem" (ana şok), şiddetli sarsıntının etkisiyle o bölgedeki yer kabuğunun zayıf diğer kısımlarının kırılmasına da "artçı depremler" (artçı şoklar) denir.

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