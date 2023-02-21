Fay hattı nedir, ne demek? Fay hattı kırılması nasıl olur, Antakya fayı kırıldı mı, koptu mu? Fay hattı kırılması sonuçları ve türleri!

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. 10 ilde derin yaralar açan Kahramanmaraş depreminin yaraları henüz sarılamamışken Türkiye yine felaketi yaşadı. 20 Şubat Pazartesi akşamı Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen Hatay depremleri sonrası fay hattı nedir, ne demek, kırılma türleri neler soruları yanıt aramaya başladı. Antakya fayı üzerinde gerçekleşen iki büyük depremin merkez üssü Defne ve Samandağ olarak belirlendi. Şimdi vatandaşlar fay hattı kırıldı mı, koptu mu sorularını araştırıyor. İşte, fay hattı kırılması sonuçları ve Türkiye haritası…