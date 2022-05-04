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Haberler Yaşam FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2022 Mayıs ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Başkan Powell açıklayacak!
Giriş Tarihi: 04.05.2022 18:44 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 18:46

FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2022 Mayıs ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Başkan Powell açıklayacak!

FED faiz kararı Mayıs 2022 sorgulamasıyla ekonominin gündeminde. Altından kripto paraya; ithalat ve ihracattan dövize birçok alanda belirleyici bir unsur olan FED faiz kararı için kritik saatler yaşanıyor. Başkan Powell önderliğinde toplanan ABD Merkez Bankası FED faiz oranı açıklaması ile kamuoyu karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Mayıs ayı FED toplantısı ardından gelecek açıklama için 'FED faiz kararı ne olur, artar mı düşer mi?' soruları oldukça gündemde. Peki, FED toplantısı ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında? FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte tüm merak edilenler…

FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2022 Mayıs ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Başkan Powell açıklayacak!

FED toplantısı ardından Başkan Jerome Powell basın ile buluşacak ve Mayıs ayı faiz oranını aktaracak. Mart toplantısında yüzde 0,25 oranında faiz artırımına giden ABD Merkez Bankası açıklaması için son düzlüğe girildi. 2022 Mayıs ayı FED faiz kararı ile birçok piyasada ciddi hareketlilikler yaşanacak. FED faiz beklentisi için birçok görüş mevcut. Bu noktada sabah saatlerinden bu yana 'FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' soruları yanıt arıyor. Peki, FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte detaylar…

FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2022 Mayıs ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Başkan Powell açıklayacak!

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Fed ilk toplantısını 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde yapıldı. İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti. Üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapılacak.

Bugün gerçekleşen toplantı ardından açıklama yapılması bekleniyor.

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FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2022 Mayıs ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Başkan Powell açıklayacak!

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

FED faiz kararı Mayıs 2022 henüz basın ve kamuoyu ile paylaşılmadı. Toplantının ardından alınan kararların 4 Mayıs 2022 (bugün) saat 21.00'de açıklanması bekleniyor.

FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2022 Mayıs ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Başkan Powell açıklayacak!

FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

FED faiz kararı Mayıs 2022 için farklı yorumlar mevcut. Mart ayında 3 yılın ardından ilk kez faiz artırımına giden FED için bu ay da faiz artırımı konuşuluyor.

Fed'in faiz aralığını 0,25-0,50 düzeyinden 0,75-1,00 seviyesine çekmesi bekleniyor. Ancak geçtiğimiz toplantılarda beklenen artırımı geciktiren Jerome Powell ve ABD Merkez Bankası'nın yeni kararları beklenenin aksine çıkabilir.

FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2022 Mayıs ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Başkan Powell açıklayacak!

2022 FED TOPLANTI TAKVİMİ

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi

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