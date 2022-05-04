FED toplantısı ardından Başkan Jerome Powell basın ile buluşacak ve Mayıs ayı faiz oranını aktaracak. Mart toplantısında yüzde 0,25 oranında faiz artırımına giden ABD Merkez Bankası açıklaması için son düzlüğe girildi. 2022 Mayıs ayı FED faiz kararı ile birçok piyasada ciddi hareketlilikler yaşanacak. FED faiz beklentisi için birçok görüş mevcut. Bu noktada sabah saatlerinden bu yana 'FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' soruları yanıt arıyor. Peki, FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte detaylar…