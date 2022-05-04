FED faiz kararı Mayıs 2022 sorgulamasıyla ekonominin gündeminde. Altından kripto paraya; ithalat ve ihracattan dövize birçok alanda belirleyici bir unsur olan FED faiz kararı için kritik saatler yaşanıyor. Başkan Powell önderliğinde toplanan ABD Merkez Bankası FED faiz oranı açıklaması ile kamuoyu karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Mayıs ayı FED toplantısı ardından gelecek açıklama için 'FED faiz kararı ne olur, artar mı düşer mi?' soruları oldukça gündemde. Peki, FED toplantısı ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında? FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte tüm merak edilenler…