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FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte toplantı takvimi
Giriş Tarihi: 11.04.2025 07:54
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
07:54
Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasındaki gümrük vergisi gerilimiyle çalkalanırken yatırımcılar da gözlerini şimdi de faiz kararına çevirmiş durumda. ABD Merkez Bankası (FED), önceki toplantısında politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmayı tercih etmişti. Bu karar, 1'e karşı 11 oyla alınmıştı. Ekonomi uzmanları ve piyasa oyuncuları şimdi, FED'in bir sonraki faiz kararını merakla bekliyor. Peki, FED'in yeni faiz kararı hangi tarihte açıklanacak ve PPK toplantısı ne zaman gerçekleşecek?