FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte toplantı takvimi

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Trump'ın açıklamış olduğu tarifeler, küresel enflasyon ve ekonomik büyüme üzerinde belirsizlik yaratırken, bundan sonraki makroekonomik verilerin daha büyük bir öneme sahip olması bekleniyor. Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı esaslı tarifelerinin, Federal Rezerv'in (Fed) gelecekteki faiz indirim sürecini etkileyebileceğini ifade etti.

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karşılıklı tarifelerin stagflasyonist bir duruma yol açabileceğine dikkat çekti. Bu durumun, daha yüksek enflasyon ve daha düşük ekonomik büyüme anlamına geldiğini belirten Marey, "Yüksek enflasyon, faiz artışını gerektirirken, yavaşlayan büyüme faiz indirimi gerektirir." şeklinde konuşarak, Fed'in karşılaştığı ikileme vurgu yaptı.