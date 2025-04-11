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Haberler Yaşam FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte toplantı takvimi
Giriş Tarihi: 11.04.2025 07:54 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 07:54

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte toplantı takvimi

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasındaki gümrük vergisi gerilimiyle çalkalanırken yatırımcılar da gözlerini şimdi de faiz kararına çevirmiş durumda. ABD Merkez Bankası (FED), önceki toplantısında politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmayı tercih etmişti. Bu karar, 1'e karşı 11 oyla alınmıştı. Ekonomi uzmanları ve piyasa oyuncuları şimdi, FED'in bir sonraki faiz kararını merakla bekliyor. Peki, FED'in yeni faiz kararı hangi tarihte açıklanacak ve PPK toplantısı ne zaman gerçekleşecek?

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte toplantı takvimi

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına odaklanılmış durumda. ABD Başkanı Trump'ın "Önce Amerika" yaklaşımı çerçevesinde yürüttüğü ticaret politikaları, piyasalarda artan risk algısını beslerken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ticaret politikalarındaki olası değişikliklerin etkilerini görmek adına faiz oranları üzerinde herhangi bir düzenleme yapmadan önce acele etmeyebileceklerini ifade etti. Peki, FED'in yeni faiz kararı hangi tarihte açıklanacak ve PPK toplantısı ne zaman gerçekleşecek? İşte, Fed'in faiz kararı açıklanacağı tarih...

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte toplantı takvimi

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Nisan ayında faiz kararı açıklaması beklenmiyor. Bir sonraki faiz kararı ise 6-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak toplantının ardından 7 Mayıs günü saat 22.00'de açıklanacak.

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FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte toplantı takvimi

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Trump'ın açıklamış olduğu tarifeler, küresel enflasyon ve ekonomik büyüme üzerinde belirsizlik yaratırken, bundan sonraki makroekonomik verilerin daha büyük bir öneme sahip olması bekleniyor. Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı esaslı tarifelerinin, Federal Rezerv'in (Fed) gelecekteki faiz indirim sürecini etkileyebileceğini ifade etti.

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karşılıklı tarifelerin stagflasyonist bir duruma yol açabileceğine dikkat çekti. Bu durumun, daha yüksek enflasyon ve daha düşük ekonomik büyüme anlamına geldiğini belirten Marey, "Yüksek enflasyon, faiz artışını gerektirirken, yavaşlayan büyüme faiz indirimi gerektirir." şeklinde konuşarak, Fed'in karşılaştığı ikileme vurgu yaptı.

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte toplantı takvimi

FED MART AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in ikinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte toplantı takvimi

2025 FED TOPLANTI TAKVİMİ
FED toplantı takvimi şöyle;

6-7 Mayıs
17-18 Haziran
29-30 Temmuz
16-17 Eylül
28-29 Ekim
9-10 Aralık