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Haberler Yaşam FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! ABD Merkez Bankası yılın ikinci FED toplantısı ne zaman, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 14.02.2025 15:28 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:28

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! ABD Merkez Bankası yılın ikinci FED toplantısı ne zaman, beklentiler ne yönde?

2024 yılında art arda faiz indirimleri yapan Fed, Ocak ayındaki toplantısında politika faizini sabit tutma kararı aldı. Piyasalar, Fed'in yıl boyunca nasıl bir yol izleyeceğini merakla beklerken, Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimleri konusunda aceleci davranmalarına gerek olmadığını vurguladı. Bu açıklama, piyasalarda temkinli bir beklenti oluştururken, yatırımcılar ve ekonomistler bir sonraki faiz kararına odaklandı. Peki, ABD Merkez Bankası yılın ikinci Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! ABD Merkez Bankası yılın ikinci FED toplantısı ne zaman, beklentiler ne yönde?

ABD Merkez Bankası (Fed), yılın ikinci faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Ocak ayında piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit tutan Fed, küresel piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Gözler, Fed Başkanı Jerome Powell ve kurul üyelerinin alacağı yeni kararda. Powell, enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefine önemli ölçüde yaklaştığını ancak halen istenilen seviyeye tam olarak ulaşmadığını belirtti. Bu nedenle, Fed'in faiz politikası konusunda nasıl bir adım atacağı merak konusu. Peki, yılın ikinci faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! ABD Merkez Bankası yılın ikinci FED toplantısı ne zaman, beklentiler ne yönde?

YILIN İKİNCİ FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası (FED), yılın ikinci faiz kararını belirlemek üzere 18-19 Mart tarihlerinde toplanacak. Toplantı sonunda alınan karar, saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.

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FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! ABD Merkez Bankası yılın ikinci FED toplantısı ne zaman, beklentiler ne yönde?

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun sunumu kapsamında ABD Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Senato Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde konuşan Powell, ABD ekonomisinin güçlü seyrini koruduğunu ve son iki yılda enflasyonla mücadelede önemli mesafe kat edildiğini vurguladı.

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! ABD Merkez Bankası yılın ikinci FED toplantısı ne zaman, beklentiler ne yönde?

FAİZ İNDİRİMİ GELİR Mİ?

İş gücü piyasasının kademeli olarak soğuduğunu ancak halen sağlam olduğunu belirten Powell, enflasyonun ise FED'in yüzde 2'lik uzun vadeli hedefine oldukça yaklaştığını ancak istenilen seviyeye tam olarak ulaşılmadığını ifade etti. Eylül 2023'ten bu yana faiz oranlarında toplam 100 baz puanlık bir indirime gidildiğini hatırlatan Powell, bu adımın enflasyondaki düşüş ve iş gücü piyasasındaki dengelenme göz önüne alındığında uygun olduğunu dile getirdi. Para politikasının daha az kısıtlayıcı bir hale geldiğini belirten Powell, ekonomik göstergelerin güçlü kalmayı sürdürmesi nedeniyle faiz indirimleri konusunda aceleci davranmalarına gerek olmadığını söyledi.

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! ABD Merkez Bankası yılın ikinci FED toplantısı ne zaman, beklentiler ne yönde?

OCAK AYI FED FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD Merkez Bankası Fed, gösterge faiz oranını 25 baz puan indirdi ve yüzde 4,50 olarak belirledi. Minimum faiz oranını 25 baz puan indirdi yüzde 4.25'e çekti.

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