FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! ABD Merkez Bankası yılın ikinci FED toplantısı ne zaman, beklentiler ne yönde?

FAİZ İNDİRİMİ GELİR Mİ?

İş gücü piyasasının kademeli olarak soğuduğunu ancak halen sağlam olduğunu belirten Powell, enflasyonun ise FED'in yüzde 2'lik uzun vadeli hedefine oldukça yaklaştığını ancak istenilen seviyeye tam olarak ulaşılmadığını ifade etti. Eylül 2023'ten bu yana faiz oranlarında toplam 100 baz puanlık bir indirime gidildiğini hatırlatan Powell, bu adımın enflasyondaki düşüş ve iş gücü piyasasındaki dengelenme göz önüne alındığında uygun olduğunu dile getirdi. Para politikasının daha az kısıtlayıcı bir hale geldiğini belirten Powell, ekonomik göstergelerin güçlü kalmayı sürdürmesi nedeniyle faiz indirimleri konusunda aceleci davranmalarına gerek olmadığını söyledi.