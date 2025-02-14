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FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! ABD Merkez Bankası yılın ikinci FED toplantısı ne zaman, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 14.02.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
15:28
2024 yılında art arda faiz indirimleri yapan Fed, Ocak ayındaki toplantısında politika faizini sabit tutma kararı aldı. Piyasalar, Fed'in yıl boyunca nasıl bir yol izleyeceğini merakla beklerken, Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimleri konusunda aceleci davranmalarına gerek olmadığını vurguladı. Bu açıklama, piyasalarda temkinli bir beklenti oluştururken, yatırımcılar ve ekonomistler bir sonraki faiz kararına odaklandı. Peki, ABD Merkez Bankası yılın ikinci Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?