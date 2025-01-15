FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! Ocak 2025 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

2025 yılı itibarıyla ekonomik gelişmeler ve enflasyon dinamikleri doğrultusunda Fed'in faiz politikası nasıl şekillenecek, büyük bir merak konusu. Bu yıl 8 kez toplanacak olan Amerikan Merkez Bankası, küresel finansal piyasalarda dikkatle izleniyor. Özellikle yılın ilk faiz kararı, yatırımcılar ve ekonomistler için önemli bir dönemeç olacak. Peki, Fed'in 2025 yılının ilk Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2025 yılına ait Fed toplantı takvimi...