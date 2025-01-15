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Giriş Tarihi: 15.01.2025 21:39 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 21:39

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! Ocak 2025 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

2024 yılı boyunca ardı ardına faiz indirimine giden ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılı için nasıl bir para politikası izleyeceği konusunda büyük bir merak konusu. Bu yıl, Fed'in faiz oranlarıyla ilgili alacağı kararlar küresel ekonomi üzerinde de önemli etkiler yaratabilecek nitelikte.2025 yılı için belirlenen takvime göre, Fed yıl boyunca toplamda 8 kez toplantı yapacak. Peki, 2025'in ilk Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! Ocak 2025 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

2025 yılı itibarıyla ekonomik gelişmeler ve enflasyon dinamikleri doğrultusunda Fed'in faiz politikası nasıl şekillenecek, büyük bir merak konusu. Bu yıl 8 kez toplanacak olan Amerikan Merkez Bankası, küresel finansal piyasalarda dikkatle izleniyor. Özellikle yılın ilk faiz kararı, yatırımcılar ve ekonomistler için önemli bir dönemeç olacak. Peki, Fed'in 2025 yılının ilk Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2025 yılına ait Fed toplantı takvimi...

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! Ocak 2025 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

YILIN İLK FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed, 2025 yılındaki ilk faiz toplantısını 28-29 Ocak tarihlerinde gerçekleştirecek. Faiz kararı ise 29 Ocak'ta saat 22:00'de duyurulacak.

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FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! Ocak 2025 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

ABD'de göreve yeni başlayacak yönetimin izleyeceği ekonomi politikalarına dair belirsizlikler, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından gerçekleştirilecek faiz indirimine yönelik beklentileri etkiliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in bu yılki ilk faiz indirimini yılın ikinci yarısında gerçekleştirmesi olasılığı öne çıkıyor.

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! Ocak 2025 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Uzmanlar, bugün ve yarın açıklanacak Aralık ayı enflasyon verilerinin piyasa fiyatlamaları üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini belirtiyor. Bu verilerin, ABD ekonomisinin geleceği hakkında daha fazla bilgi sağlayarak, faiz indirimi beklentilerini şekillendirmesi bekleniyor.

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! Ocak 2025 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025
28-29 Ocak 2025
18-19 Mart 2025
6-7 Mayıs 2025
17-18 Haziran 2025
29-30 Temmuz 2025
16-17 Eylül 2025
28-29 Ekim 2025
9-10 Aralık 2025
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