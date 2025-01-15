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FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! Ocak 2025 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
21:39
FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! Ocak 2025 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
2024 yılı boyunca ardı ardına faiz indirimine giden ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılı için nasıl bir para politikası izleyeceği konusunda büyük bir merak konusu. Bu yıl, Fed'in faiz oranlarıyla ilgili alacağı kararlar küresel ekonomi üzerinde de önemli etkiler yaratabilecek nitelikte.2025 yılı için belirlenen takvime göre, Fed yıl boyunca toplamda 8 kez toplantı yapacak. Peki, 2025'in ilk Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?