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Giriş Tarihi: 24.04.2025 11:25 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 11:32

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? 2025 Mayıs ABD Merkez Bankası (FED) faizi toplantı tarihleri

ABD Merkez Bankası (FED) toplantı tarihleri kapsamında bir araya gelerek kararlarını açıklamaya devam ediyor. Faiz kararı öncesi beklentilerin şekillenmesini sağlayacak Jerome Powell'ın açıklamaları takip ediliyor. Altın fiyatları başta olmak üzere pek çok piyasa üzerinde kendini hissettiren FED faizi beklentiler ile gündemde. Peki, 2025 Mayıs FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? 2025 Mayıs ABD Merkez Bankası FED faizi toplantı tarihleri

FED faiz beklentisi yatırımcılar üzerinde etkisini göstermeye başladı. Altın, döviz, kripto gibi pek çok alanda etkili olan bu kararla birlikte gözler tablolara dönecek ve yaşanan gelişmeler izlenecek. Bu noktada ABD Merkez Bankası faizi için geri sayım sürüyor. Peki, 2025 Mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, toplantı takvimi:

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? 2025 Mayıs ABD Merkez Bankası FED faizi toplantı tarihleri

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) 6-7 Mayıs tarihlerinde toplantısını gerçekleştirecek. Buna göre 2025 mayıs ayı FED faiz kararı 7 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? 2025 Mayıs ABD Merkez Bankası FED faizi toplantı tarihleri

SON FED KARARI NE OLDU?

Son olarak mart ayında bir araya gelen ABD Merkez Bankası bir önceki toplantıyla aynı kararı almış ve faiz oranı 4,25-4,50 aralığında sabit kalmıştı.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? 2025 Mayıs ABD Merkez Bankası FED faizi toplantı tarihleri

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Faiz indirimin en erken haziran ayında beklendiği FED kararı için beklentiler yine sabit tutma üzerinde yoğunlaşıyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ise geçtiğimiz günlerde FED'in faiz oranlarını düşürmesini umut ettiğini açıklamıştı.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? 2025 Mayıs ABD Merkez Bankası FED faizi toplantı tarihleri

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025

  • 28-29 Ocak
  • 18-19 Mart
  • 6-7 Mayıs
  • 17-18 Haziran
  • 29-30 Temmuz
  • 16-17 Eylül
  • 28-29 Ekim
  • 9-10 Aralık