FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? 2025 Mayıs ABD Merkez Bankası (FED) faizi toplantı tarihleri

FED faiz beklentisi yatırımcılar üzerinde etkisini göstermeye başladı. Altın, döviz, kripto gibi pek çok alanda etkili olan bu kararla birlikte gözler tablolara dönecek ve yaşanan gelişmeler izlenecek. Bu noktada ABD Merkez Bankası faizi için geri sayım sürüyor. Peki, 2025 Mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, toplantı takvimi: