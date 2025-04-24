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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? 2025 Mayıs ABD Merkez Bankası (FED) faizi toplantı tarihleri
Giriş Tarihi: 24.04.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
11:32
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? 2025 Mayıs ABD Merkez Bankası (FED) faizi toplantı tarihleri
ABD Merkez Bankası (FED) toplantı tarihleri kapsamında bir araya gelerek kararlarını açıklamaya devam ediyor. Faiz kararı öncesi beklentilerin şekillenmesini sağlayacak Jerome Powell'ın açıklamaları takip ediliyor. Altın fiyatları başta olmak üzere pek çok piyasa üzerinde kendini hissettiren FED faizi beklentiler ile gündemde. Peki, 2025 Mayıs FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?