Haberler
Yaşam
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Amerikan Merkez Bankası haziran faiz kararı
Giriş Tarihi: 10.06.2026 18:29
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Amerikan Merkez Bankası haziran faiz kararı
Finans piyasalarında gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Yatırımcılar, karar metni ve verilecek mesajları yakından takip ederken, son ekonomik gelişmelerin piyasalarda hareketliliğe neden olduğu görülüyor. Altın, döviz ve kripto para piyasaları üzerinde etkili olması beklenen kararın detayları merakla bekleniyor.