Haberler Yaşam FED faiz kararı son dakika: FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Küresel piyasaların gözü Mart ayı toplantısında!

Giriş Tarihi: 13.03.2023 21:10 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 21:10

FED faiz kararı son dakika: FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Küresel piyasaların gözü Mart ayı toplantısında!

Mart ayı ABD Merkez Bankası FED faiz kararı için küresel piyasalarda bir bekleyiş hakim. Son açıklamada ABD Merkez Bankası, gösterge faiz oranını yüzde 4,75 seviyesine yükseltti. Yapılan açıklamada kararın oy birliği ile alındığı ifade edildi. "ABD Merkez Bankası Mart ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları bu kapsamda yanıt arıyor. Öte yandan yine yapılan açıklamada faizlerdeki bu arttırımın da süreceği kaydedildi. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.