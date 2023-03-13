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Haberler Yaşam FED faiz kararı son dakika: FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Küresel piyasaların gözü Mart ayı toplantısında!
Giriş Tarihi: 13.03.2023 21:10 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 21:10

FED faiz kararı son dakika: FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Küresel piyasaların gözü Mart ayı toplantısında!

Mart ayı ABD Merkez Bankası FED faiz kararı için küresel piyasalarda bir bekleyiş hakim. Son açıklamada ABD Merkez Bankası, gösterge faiz oranını yüzde 4,75 seviyesine yükseltti. Yapılan açıklamada kararın oy birliği ile alındığı ifade edildi. "ABD Merkez Bankası Mart ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları bu kapsamda yanıt arıyor. Öte yandan yine yapılan açıklamada faizlerdeki bu arttırımın da süreceği kaydedildi. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

FED faiz kararı son dakika: FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Küresel piyasaların gözü Mart ayı toplantısında!

FED faiz kararı açıklaması için geri sayım başladı. Altın, dolar ve kripto para yatırımcılarının kilitlendiği karar öncesi Jerome Powell yüzde 2'lik enflasyon hedefi yakalanana kadar faiz artırımlarının devam edeceğinin sinyalini verdi. Bu kapsamda ise "ABD Merkez Bankası Mart ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Yılın ikinci toplantısının ardından alınan karar dünya kamuoyu ile paylaşılacak. İşte FED faiz kararı toplantı tarihi ve detaylar.

FED faiz kararı son dakika: FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Küresel piyasaların gözü Mart ayı toplantısında!

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak.

Toplantının ardından FED Başkanı Powell'ın şubat ayı FED faiz kararını duyurması bekleniyor.

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FED faiz kararı son dakika: FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Küresel piyasaların gözü Mart ayı toplantısında!

FAİZ YÜKSELTİLDİ!

ABD'de görülen ekonomik sorunlar nedeniyle FED geçtiğimiz yıl peş peşe faiz yükseltme kararı almıştı. Bu sene de gerçekleştirilen ilk faiz toplantısında, faizler artırıldı.

FED faiz kararı son dakika: FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Küresel piyasaların gözü Mart ayı toplantısında!

31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılan yılın ilk FED faiz toplantısında faiz oranının yüzde 4,75 seviyesine yükseltilmesine karar verilmişti.

FED faiz kararı son dakika: FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Küresel piyasaların gözü Mart ayı toplantısında!

2023 FED FAİZ TOPLANTISI TAKVİMİ

31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran

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