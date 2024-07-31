Giriş Tarihi: 31.07.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
09:44
FED FAİZ KARARI TEMMUZ 2024 için geri sayım! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?
FED faiz kararı temmuz 2024 belli oluyor. ABD Merkez Bankası toplantısı ardından kararla birlikte altın, dolar, borsa üzerinde görülecek değişimler bekleniyor. Karar öncesinde piyasalar gözlemlenmeye başladı. Son toplantılarda yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulan FED faizi ne olur, beklenti ne yönde merak ediliyor. Başkan Jerome Powell'ın açıklamaları ekonomi ilgililerinin gündeminde. Peki; FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, ayrıntılar...