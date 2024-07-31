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Giriş Tarihi: 31.07.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 09:44

FED FAİZ KARARI TEMMUZ 2024 için geri sayım! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

FED faiz kararı temmuz 2024 belli oluyor. ABD Merkez Bankası toplantısı ardından kararla birlikte altın, dolar, borsa üzerinde görülecek değişimler bekleniyor. Karar öncesinde piyasalar gözlemlenmeye başladı. Son toplantılarda yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulan FED faizi ne olur, beklenti ne yönde merak ediliyor. Başkan Jerome Powell'ın açıklamaları ekonomi ilgililerinin gündeminde. Peki; FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, ayrıntılar...

FED FAİZ KARARI TEMMUZ 2024 için geri sayım! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

2024 Temmuz ayı FED faiz kararı toplantısı ardından karar bekleniyor. 30-31 Temmuz tarihlerinde düzenlenen toplantıyla birlikte gözler karara ve Başkan Powell'a döndü. Yatırımcıların yakın takibine alınan FED faizi ne olur, sabit mi kalacak araştırılıyor. Peki; FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Son kararlar ve toplantı tarihleri...

FED FAİZ KARARI TEMMUZ 2024 için geri sayım! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

SON FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Haziran ayında gerçekleşen toplantıda beklenen oldu ve Fed faizi değiştirmeyerek yüzde 5.50'de sabit bıraktı. Son toplantılarda enflasyona büyük bir bölüm ayrıldı.

Şimdi Temmuz ayı FED toplantısından çıkacak karar gündemde.

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FED FAİZ KARARI TEMMUZ 2024 için geri sayım! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

2024 TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz ayı faiz kararı FED faiz toplantısı 30-31 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.

Toplantı sonrası kararın akşam saatlerinde duyurulması bekleniyor.

FED FAİZ KARARI TEMMUZ 2024 için geri sayım! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

İŞTE FED FAİZ BEKLENTİSİ

Temmuz ayı FED faiz kararı toplantısında FED'in indirimine gitme olasılığı düşük görünüyor.

FED FAİZ KARARI TEMMUZ 2024 için geri sayım! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

FED FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ
30-31 Temmuz 2024
17-18 Eylül 2024
6-7 Kasım 2024
17-18 Aralık 202

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