FED FAİZ KARARI TEMMUZ 2024 için geri sayım! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

2024 Temmuz ayı FED faiz kararı toplantısı ardından karar bekleniyor. 30-31 Temmuz tarihlerinde düzenlenen toplantıyla birlikte gözler karara ve Başkan Powell'a döndü. Yatırımcıların yakın takibine alınan FED faizi ne olur, sabit mi kalacak araştırılıyor. Peki; FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Son kararlar ve toplantı tarihleri...