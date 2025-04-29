FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHİ: 2025 Mayıs ayı ABD Merkez Bankası FED faizi ne zaman açıklanacak, indirime gidilecek mi?

FED faiz beklentisi yatırımcıların dikkatle takip ettiği konulardan biri haline gelmeye başladı. Altın, döviz, kripto gibi pek çok alana yön verecek olan bu kararla birlikte gözler tablolara dönecek ve yaşanan gelişmeler izlenecek. Bu noktada ABD Merkez Bankası faizi için bekleyiş sürüyor. Peki, 2025 Mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, toplantı takvimi: