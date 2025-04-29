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FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHİ: 2025 Mayıs ayı ABD Merkez Bankası FED faizi ne zaman açıklanacak, indirime gidilecek mi?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
10:27
FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHİ: 2025 Mayıs ayı ABD Merkez Bankası FED faizi ne zaman açıklanacak, indirime gidilecek mi?
Küresel piyasalarda birçok unsurda belirleyici olan ABD Merkez Bankası Mayıs 2025 kararı için gözler toplantı takvimine çevrilmiş durumda. 2025 yılı içinde alınacak üçüncü faiz kararı, küresel piyasalar altın, dolar, kripto paralar ve petrol fiyatlarına yön verecek. Fed Başkanı Jerome Powell, son üç toplantıda faiz oranlarını artırarak piyasaların seyrini değiştirmişti. Şimdi gözler, Mayıs ayında gerçekleştirilecek toplantıdan çıkacak kritik kararda. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz indirimine gidilecek mi?