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Giriş Tarihi: 29.04.2025 10:27 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 10:27

FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHİ: 2025 Mayıs ayı ABD Merkez Bankası FED faizi ne zaman açıklanacak, indirime gidilecek mi?

Küresel piyasalarda birçok unsurda belirleyici olan ABD Merkez Bankası Mayıs 2025 kararı için gözler toplantı takvimine çevrilmiş durumda. 2025 yılı içinde alınacak üçüncü faiz kararı, küresel piyasalar altın, dolar, kripto paralar ve petrol fiyatlarına yön verecek. Fed Başkanı Jerome Powell, son üç toplantıda faiz oranlarını artırarak piyasaların seyrini değiştirmişti. Şimdi gözler, Mayıs ayında gerçekleştirilecek toplantıdan çıkacak kritik kararda. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz indirimine gidilecek mi?

FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHİ: 2025 Mayıs ayı ABD Merkez Bankası FED faizi ne zaman açıklanacak, indirime gidilecek mi?

FED faiz beklentisi yatırımcıların dikkatle takip ettiği konulardan biri haline gelmeye başladı. Altın, döviz, kripto gibi pek çok alana yön verecek olan bu kararla birlikte gözler tablolara dönecek ve yaşanan gelişmeler izlenecek. Bu noktada ABD Merkez Bankası faizi için bekleyiş sürüyor. Peki, 2025 Mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, toplantı takvimi:

FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHİ: 2025 Mayıs ayı ABD Merkez Bankası FED faizi ne zaman açıklanacak, indirime gidilecek mi?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) 6-7 Mayıs tarihlerinde toplantısını gerçekleştirecek. Buna göre 2025 mayıs ayı FED faiz kararı 7 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.

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FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHİ: 2025 Mayıs ayı ABD Merkez Bankası FED faizi ne zaman açıklanacak, indirime gidilecek mi?

SON FED KARARI NE OLDU?

Son olarak mart ayında bir araya gelen ABD Merkez Bankası bir önceki toplantıyla aynı kararı almış ve faiz oranı 4,25-4,50 aralığında sabit kalmıştı.

FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHİ: 2025 Mayıs ayı ABD Merkez Bankası FED faizi ne zaman açıklanacak, indirime gidilecek mi?

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Faiz indirimin en erken haziran ayında beklendiği FED kararı için beklentiler yine sabit tutma üzerinde yoğunlaşıyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ise geçtiğimiz günlerde FED'in faiz oranlarını düşürmesini umut ettiğini açıklamıştı.

FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHİ: 2025 Mayıs ayı ABD Merkez Bankası FED faizi ne zaman açıklanacak, indirime gidilecek mi?

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025

  • 28-29 Ocak
  • 18-19 Mart
  • 6-7 Mayıs
  • 17-18 Haziran
  • 29-30 Temmuz
  • 16-17 Eylül
  • 28-29 Ekim
  • 9-10 Aralık